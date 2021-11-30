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大馬歌手出庭作證太緊張 不斷喘氣送醫警抓三條通歸案

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

旅居台灣的馬來西亞籍創作歌手丘沁偉，去年涉及毒品案遭通緝，丘的室友胡姓男子涉嫌藏匿人犯，遭起訴。士林地方法院今開庭，傳喚丘沁偉和逮捕丘的3名員警交互詰問，不料丘有三條通緝在身，坐上證人席後，疑似太緊張不斷喘氣，法庭上無法繼續詰問，擇日再開庭，警方便直接逮捕丘男、送醫救治，並依法送他歸案。

士林地方法院今日傳喚，丘沁偉以及當初逮捕丘的士林警分局3名員警交互詰問，先陸續詰問3名警察後，最後才問丘。不料，丘一坐上證人席上就「牙起來」情緒很緊張，疑似過度換氣，不斷地大口吸氣、喘氣，還不自主地抽動身體。

警方見狀隨即請昔日室友胡育賢上前安撫，但胡的辯護人阻擋表示，他們已非情侶關係，胡並沒有理會丘。這時警方也向法官說明，丘沁偉涉詐欺案分別遭北檢、士檢通緝，又因妨害名譽案件遭台北地方法院通緝，身上有「三條通」必須帶他歸案。法官當庭詢問辯護人意見後，諭知擇日開庭。

警方便在法庭作證後，當場逮捕通緝犯，丘第一時間說「不願就醫」「我明天再去找你們」警方回達「不可能！」隨後警方考量丘在法庭上身體不適，為了其安全，向士林地院法警借輪椅使用，將人推往法院外，搭上救護車送往陽明醫院，經醫師診斷無大礙，便將人帶回士林分局，稍晚將送往三處歸案。

全案起源於有「暖聲熊男」之稱的丘沁偉，2019年底被查獲持有安非他命吸食器，尿液呈現陽性反應，經法院裁定入勒戒處所觀察，卻因不到案，去年3月13日起被通緝。

士林警方局警員去年抓通緝犯，致電詢問胡男關於丘的行蹤，胡男則稱「最近不知道他住哪，會帶丘去偵查隊報到」不願透露去向；丘則具投書到警政署署長信箱「懇求放過願洗心革面的人，不要窮追猛打」。

最後，警方去年6月5日持搜索票，在胡男租屋處查獲同居的丘沁偉藏匿屋內，當時丘自稱有躁鬱症，被送到醫院檢查，折騰一整晚診斷沒事，才被送往勒戒。士林地檢署今年2月偵結，依照藏匿人犯罪嫌起訴胡男。

丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉今天到地方法院出庭，突然身體不適送醫救治。記者蕭雅娟／翻攝

通緝 馬來西亞 警察 毒品

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