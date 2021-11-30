快訊

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

鄭雨盛確診 4天前才參加青龍獎…宋仲基、李政宰也在場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規被警攔報弟身分 未料弟被通緝害他藏毒也失敗

聯合報 / 記者林保光／即時報導

陳姓男子昨天騎機車接聽行動電話，遇警取締，他謊報弟弟的身分證字號受檢，不料，弟弟因案遭通緝。警方帶他回派出所查證身分，竟發現他涉嫌攜毒品，不僅對他開罰單，也依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

昨天上午11點多，陳姓男子（49歲）騎車經過高雄市新興區六合二路與自立二口，高雄市警新興分局中山路派出所員警見他騎車接聽行動電話，才對他開罰單。

員警查陳姓男子的身分，他立刻報弟弟的身分證字號受檢，警方自警用小電腦資料，發現這組身分證字號有通緝資料 ，但察看檔案資料上的照片並不是他，才戳破他謊報身分。

據查，陳姓男子的弟弟涉偽造有價證券案，不久前經高雄地檢署發布通緝。陳姓男子稱，不知道弟弟被通緝，他以為警方是要查機車車主，才報弟弟的身分證字號。

員警認為有蹊蹺，帶他回派出所查證，要他拿出口袋內的物品，竟發現1小包安非他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦。

陳姓男子（中）謊報弟弟的身分證字號受檢，不料弟弟因案通緝，他也經警方出涉嫌藏毒品。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）謊報弟弟的身分證字號受檢，不料弟弟因案通緝，他也經警方出涉嫌藏毒品。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）謊報弟弟的身分證字號受檢，不料弟弟因案通緝，他也經警方出涉嫌藏毒品。記者林保光／翻攝
陳姓男子（中）謊報弟弟的身分證字號受檢，不料弟弟因案通緝，他也經警方出涉嫌藏毒品。記者林保光／翻攝

通緝 身分證 毒品

延伸閱讀

高雄警搜索警車發現毒針 涉毒男子藏毒逃不過法眼

通緝男藏毒遇臨檢跳溝躲涵洞 警棍加大外割奮勇逮人

直播／動滋券最後一波抽籤幸運號碼出爐 領取、使用注意事項一次看

最後機會你中了嗎？千元國旅券第四周抽籤 6組幸運獎號出爐

相關新聞

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

年約50歲薛姓男子，今天上午10時許搭乘3167次區間車從嘉義水上站要前往台南，行經水上鄉南靖車站時突然大喊「我要殺人」...

台鐵又收炸彈恐嚇信 「屏東搭莒光號北上炸總統府」

雙鐵日前才接獲炸彈恐嚇，今天再有類似事件。台鐵今又收到一封恐嚇信，信件指出，今天上午10時要從屏東搭莒光號北上去炸總統府...

影／男搭台鐵心情鬱悶高喊要殺人 警網火速前往壓制

50歲薛姓男子今天上午10時許，搭乘區間車3167車上從水上要到高雄，列車停在南靖火車站時，薛突大聲嚷嚷說「我要殺人」，...

違規被警攔報弟身分 未料弟被通緝害他藏毒也失敗

陳姓男子昨天騎機車接聽行動電話，遇警取締，他謊報弟弟的身分證字號受檢，不料，弟弟因案遭通緝。警方帶他回派出所查證身分，竟...

「持刀客」搭區間車揚言殺人 台鐵急報警所幸無人傷

台鐵嘉義南靖車站傳出持刀攻擊事件，甚至揚言要殺人。對此，台鐵局證實，今日10時19分左右3167次抵達南靖站，車長下車列...

行人被打議員質疑「破功」 中市警局：零容忍非零發生

台中市7日發生超跑惡煞逞凶案後，18日又發生行人走斑馬線時，看了駕駛一眼，就被4名歹徒毆打的治安事件，多名綠營民代今開記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。