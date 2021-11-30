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違規被警攔報弟身分 未料弟被通緝害他藏毒也失敗
陳姓男子昨天騎機車接聽行動電話，遇警取締，他謊報弟弟的身分證字號受檢，不料，弟弟因案遭通緝。警方帶他回派出所查證身分，竟發現他涉嫌攜毒品，不僅對他開罰單，也依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
昨天上午11點多，陳姓男子（49歲）騎車經過高雄市新興區六合二路與自立二口，高雄市警新興分局中山路派出所員警見他騎車接聽行動電話，才對他開罰單。
員警查陳姓男子的身分，他立刻報弟弟的身分證字號受檢，警方自警用小電腦資料，發現這組身分證字號有通緝資料 ，但察看檔案資料上的照片並不是他，才戳破他謊報身分。
據查，陳姓男子的弟弟涉偽造有價證券案，不久前經高雄地檢署發布通緝。陳姓男子稱，不知道弟弟被通緝，他以為警方是要查機車車主，才報弟弟的身分證字號。
員警認為有蹊蹺，帶他回派出所查證，要他拿出口袋內的物品，竟發現1小包安非他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦。
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