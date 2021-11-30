行人被打議員質疑「破功」 中市警局：零容忍非零發生

台中市7日發生超跑惡煞逞凶案後，18日又發生行人走斑馬線時，看了駕駛一眼，就被4名歹徒毆打的治安事件，多名綠營民代今開記者會質疑「零容忍破功」，台中市警局副局長鄧學鑫今上火線重申，「治安零容忍非零發生」，警方無法控制治安事件發生，但案發發生後，要求快速壓制、解決，超跑惡煞案如此，行人遭毆案亦是，都已火速送辦，希望市民給與台中市警局支持。

因有多名民進黨議員今天召開記者會質疑，7日發生大學生遭超跑惡煞毆打後，18日又有顏姓市民行經行人穿越道，只因看了要轉彎的駕駛一眼，就引發糾紛而遭圍毆，傷勢不輕，警方在事隔10天後，因被害人向媒體爆料才出面說明，民代質疑市警局「零容忍破功」，也質疑案發分局是不是著眼在媒體不要報導，「做公關比拚治安認真」。

台中市警局副局長鄧學鑫今天上午與刑大大隊長林明佐、第五警分局長林沐弘開記者會澄清，鄧學鑫說，警方無法控制治安事件的發生，但一定要求案發後能以最快時間破案，他以近來引發社會關注的超跑惡煞案、北屯區行人被圍毆案說明，超跑案涉案3人被收押後，市警局持續掃蕩幕後金主、水房等組織成員，18日有行人被毆打，屬於偶發案件，也在當天就抓人移送，顯示市警局對於暴力犯罪是「積極、有效壓制」。

台中市刑大統計，從本月11日展開的「除暴安民」專案，迄今已出動警力6744人次，查獲152名通緝犯、破獲毒品案49件、詐欺案16案、公共危險171案、賭博機房6件、竊盜11件、治平案件9件75人，另檢肅手槍4把、子彈68發、破獲地下錢莊12件、網路賭博案13件等，展現初步具體成果。