影／通緝犯接女友下班落網 美女警實習3天就抓到人

雲林顏姓詐欺通緝犯藏匿台北市租屋處，日前開車接女友下班，因併排臨時停車遭警方攔查，當場被逮捕。當時正巧是警專女實習生陳意淇跟著學長姐執行巡邏勤務，她說，心情很激動，才實習第3天就抓到通緝犯。

顏男（40歲）因公司負債到處欠錢，多年前開始從事詐欺行為，有多起詐欺、侵占案件未到案，遭雲林地方法院、橋頭地方法院通緝；他北上逃亡，藏匿台北市一處租屋處。

今年10月27日下午，顏男開車前往內湖區一間便利商店接女友下班，因併排臨時停車遭警方攔查，只能下車乖乖受檢，坦承身分並稱「我不會跑」。警方將他逮捕歸案。