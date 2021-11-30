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影／通緝犯接女友下班落網 美女警實習3天就抓到人
雲林顏姓詐欺通緝犯藏匿台北市租屋處，日前開車接女友下班，因併排臨時停車遭警方攔查，當場被逮捕。當時正巧是警專女實習生陳意淇跟著學長姐執行巡邏勤務，她說，心情很激動，才實習第3天就抓到通緝犯。
顏男（40歲）因公司負債到處欠錢，多年前開始從事詐欺行為，有多起詐欺、侵占案件未到案，遭雲林地方法院、橋頭地方法院通緝；他北上逃亡，藏匿台北市一處租屋處。
今年10月27日下午，顏男開車前往內湖區一間便利商店接女友下班，因併排臨時停車遭警方攔查，只能下車乖乖受檢，坦承身分並稱「我不會跑」。警方將他逮捕歸案。
該次巡邏勤務正巧有警專女實習生陳意淇在場，她說，實習第3天就抓到通緝犯，心情很激動，透過這次經驗了解警察工作傳承的重要，盼能在資深學長姊帶領下，學習行使警察職權的要領、溝通技巧、戒護人犯安全。
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