提款機前鬼祟提9萬警盤查 嫌辯買項鍊下一秒毒品露出來
新北市蘆洲區20歲陳男與18歲張男昨晚於光華路郵局ATM提領9萬元現金，因行跡太過鬼祟遭轄區警盤查。孰料，陳男面對員警詢問手握一疊現金何用？兩男態度慌張，手抖不小心露出口袋乳白包裝袋，被警追問才坦承是毒品。
據了解，20歲陳姓男子與18歲張姓男子，兩人同為新北市三重區某國小學長弟關係，畢業後都持續聯絡友誼維繫至今，孰料，兩人不但沒工作，還皆染毒癮，昨晚身攜大量毒品，遭轄區警查獲移送法辦。
警調查，昨晚11時許，陳、張兩人在新北市蘆洲區光華路111巷口郵局ATM提款機提領現金。正巧，轄區警巡邏經過，發現兩人行跡鬼祟，見警巡經又急找遮蔽物閃躲，兩警直覺有異，立即停妥機車趨前盤查。
此時，一警見陳男手握大疊千元現鈔，隨口一問「你領這麼多錢，是要做甚麼用的？」只見陳男神色慌張吞吐回稱「要買項鍊用的。」過程中，警見陳、張兩人褲襠鼓鼓，又見陳男手往外套口袋處摸去。沒想到，下一秒一個乳白色塑膠物露出。
警當場喝令陳男拿出並問「這是甚麼？」陳、張先是靜默一下，後才坦承是毒品咖啡包，後陸續從兩人褲襠、外套處搜出其他毒品K他命、毒品咖啡包一併帶回偵辦。經警清點有10包毒品咖啡，總重36.1公克；9包K他命，總重16.9公克。警詢後依毒品危害防制條例將陳、張兩人移送法辦。
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