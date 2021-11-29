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北市刑大二線三星警官涉貪 疑似洩漏偵查秘密給業者

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市刑大經濟組長陳建志，今天遭士林地檢署指揮搜索，據悉檢察官在一起銀行法案件中（已判決）發現陳警官涉貪，今天搜索7處，通知陳等5名被告、4名關係人到案說明，全案朝貪汙治罪條例、洩密罪嫌偵辦中。

據悉，士林地檢署檢察官調查一樁2019年的違反銀行法案件，從中發現時任台北市刑大偵二隊隊長二線三星警官陳建志，涉嫌與高姓民間人士等人私下往來，疑似洩漏偵查秘密，疑似收受10萬元不法所得。

今天士林地檢署檢察官許恭仁，親自帶隊指揮搜索陳的辦公室及住家處等7處，並通知陳建志與高姓業者等4人，共計5名被告到案說明，並通知4名關係人到案協助釐清事實，關係人中有2人是刑事局警官，全案朝貪汙治罪條例行收賄罪偵辦中。

據悉，此檢調搜索的貪汙案件與八大業者無關，陳並無包庇色情行業情勢，涉貪案件僅有陳建志一名警察，其餘四名被告為民間業者，而關係人當中2名有刑事局警官，今天也經檢調通知到案釐清，案發時銀行法案件偵辦情形，陳警官有無利用職權洩漏任何案情。

檢方稍早指出，今晚全案5名被告均已到案，目前仍在調查處訊問，尚未移送複訊。據了解，2019年間刑事局主辦一起地下匯兌案，主嫌高豐達等八年級生，在北市內湖竹科豪宅設置洗錢據點，在2018年10月至隔年3月間，涉嫌分工分層負責替客戶在兩岸洗錢，經手高達新台幣6億8900萬餘元，從中收取1至4%的手續費。士林地方法院在今年5月一審宣判，高因繳回300多萬不法所得，判刑4年徒刑，同案多名被告遭判刑，其中其中李姓男子遭判刑7年6月，全案上訴中。

陳建志今日遭檢調搜索。圖／翻攝網路
陳建志今日遭檢調搜索。圖／翻攝網路

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