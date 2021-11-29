警官遭檢調突擊搜索 北市刑大：毋枉毋縱絕不護短

台北市刑警大隊。聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝 台北市刑警大隊經濟組陳姓組長涉嫌貪汙案，今遭檢調突擊搜索辦公室、座車及住家，當事人在市調處偵詢中，市刑大今晚發聲明表示，將配合偵辦、絕不護短。

北市刑大聲明，士林地檢署檢察官指揮台北市調查處，今天下午1時許搜索刑大陳姓組長辦公處所及住家，約於下午5時許帶返台北市調查處偵詢中；全案相關案情尚待釐清，刑警大隊將全力配合檢調依法偵辦，秉持毋枉毋縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短的態度，展現決心以維警譽。

據悉，遭搜索的49歲陳姓組長是警大69期畢業，先前曾任新北市警局瑞芳分局、汐止分局偵查隊隊長，2018年調至台北市刑警大隊偵查第二隊擔任隊長，因此前無常例，引發警界猜疑「是出大事？還是關係很好才這樣調？」去年8月調任北投分局偵查隊隊長，不到3個月就被爆出曾到茶室喝花酒。

針對喝花酒事件，他當時解釋「應該是在新北市任職期間的事情」，仍遭火速調任台北市刑警大隊肅竊組組長，今年10月才剛調任經濟組組長，未料今又被檢調搜索。

知情員警說，今天檢調到台北市刑大時，先問陳姓組長有無上班，陳姓組長正值休假，帶家人去看醫生，一接到電話就趕回刑警大隊，隨後配合檢調約談，搜索個人辦公室、座車及住處。

另有員警指出，今檢調搜索動作不像針對市刑大經濟組，而是針對陳姓組長個人，以士林地檢署的管轄區域推測，若排除任職不到3個月的北投分局，此次極有可能是在調查陳任職汐止分局偵查隊隊長期間的案子。