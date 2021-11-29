快訊

遠東集團董事長徐旭東投書：台灣逢中必反 令人憂心

正當防衛誰有罪？美國大審的「少年鄉勇槍擊事件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警官遭檢調突擊搜索 北市刑大：毋枉毋縱絕不護短

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市刑警大隊。聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝
台北市刑警大隊。聯合報系資料照片／記者廖炳棋翻攝
台北市刑警大隊經濟組陳姓組長涉嫌貪汙案，今遭檢調突擊搜索辦公室、座車及住家，當事人在市調處偵詢中，市刑大今晚發聲明表示，將配合偵辦、絕不護短。

北市刑大聲明，士林地檢署檢察官指揮台北市調查處，今天下午1時許搜索刑大陳姓組長辦公處所及住家，約於下午5時許帶返台北市調查處偵詢中；全案相關案情尚待釐清，刑警大隊將全力配合檢調依法偵辦，秉持毋枉毋縱立場，以不掩飾、不庇縱、不護短的態度，展現決心以維警譽。

據悉，遭搜索的49歲陳姓組長是警大69期畢業，先前曾任新北市警局瑞芳分局、汐止分局偵查隊隊長，2018年調至台北市刑警大隊偵查第二隊擔任隊長，因此前無常例，引發警界猜疑「是出大事？還是關係很好才這樣調？」去年8月調任北投分局偵查隊隊長，不到3個月就被爆出曾到茶室喝花酒。

針對喝花酒事件，他當時解釋「應該是在新北市任職期間的事情」，仍遭火速調任台北市刑警大隊肅竊組組長，今年10月才剛調任經濟組組長，未料今又被檢調搜索。

知情員警說，今天檢調到台北市刑大時，先問陳姓組長有無上班，陳姓組長正值休假，帶家人去看醫生，一接到電話就趕回刑警大隊，隨後配合檢調約談，搜索個人辦公室、座車及住處。

另有員警指出，今檢調搜索動作不像針對市刑大經濟組，而是針對陳姓組長個人，以士林地檢署的管轄區域推測，若排除任職不到3個月的北投分局，此次極有可能是在調查陳任職汐止分局偵查隊隊長期間的案子。

汐止

延伸閱讀

修樹無厘頭毀領角鴞家？北市：領角鴞還在 僅修剪藤蔓

今排休陪家人看病 北市刑大經濟組長遭急召回配合搜索

羽球／5點大戰勝出 北市中山國中盃第7度封后

北市刑大突遭檢調搜索 組長涉貪汙被爆「上茶室喝花酒」

相關新聞

疑勾結地下匯兌業者收賄洩密 北刑大經濟組長50萬交保

台北市刑大經濟組組長陳建志，涉嫌與地下匯兌業者往來並疑似索賄，昨天被檢調搜索約談，今早4時許移送士林地檢署複訊，上午7時...

文資局主任成「綠蟑螂」 收賄857萬被訴

文化部文化資產局秘書室主任兼專門委員蕭銘彬，擔任文資局科長期間涉利用經辦「水下文化資產調查計畫」、採購儀器設備及辦理雲端...

疑索賄 北市刑大經濟組長被約談

台北市刑大經濟組組長陳建志，涉嫌與地下匯兌業者往來並疑似索賄，昨天被檢調搜索約談；檢方初步查出陳二年前任職北市刑大偵查隊...

北市刑大二線三星警官涉貪 疑似洩漏偵查秘密給業者

台北市刑大經濟組長陳建志，今天遭士林地檢署指揮搜索，據悉檢察官在一起銀行法案件中（已判決）發現陳警官涉貪，今天搜索7處，...

警官遭檢調突擊搜索 北市刑大：毋枉毋縱絕不護短

台北市刑警大隊經濟組陳姓組長涉嫌貪汙案，今遭檢調突擊搜索辦公室、座車及住家，當事人在市調處偵詢中，市刑大今晚發聲明表示，...

今排休陪家人看病 北市刑大經濟組長遭急召回配合搜索

士林地檢署今因貪污案件搜索7處，檢察官許恭仁下午1時親領調查局北機站人員直搗台北市刑警大隊，約談經濟組陳姓組長，搜索其辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。