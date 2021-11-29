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超商店員遭砍 管碧玲：雇主也要負責

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

新冠肺炎疫情讓台灣成為情緒壓力鍋，時代力量立委邱顯智擔心，近期民眾情緒可能因為小衝突而爆發，希望衛福部攜手其他單位，加強民眾心理關懷；民進黨立委管碧玲則批評，在本次超商意外後，相關單位只知找警政單位，卻沒追究雇主是否提供員工足夠保護的責任，讓大財團雇主不用負責，犧牲年輕人。

雇主應負責任

面對超商店員的安全危機，管碧玲則點名行政院內政衛福勞動處、勞動部職安署、經濟部商業司及警政署官員上台，劈頭就問「夜間服務業是超危險工作環境，同不同意？」四位官員沈默未回應，管碧玲接著細數職安法法規，指出本次超商店員發生意外，雇主難辭其咎。

管碧玲解釋，職安法規定，雇主應為員工「執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害」的可能性進行預防、提供相關配備，質問相關單位「有沒有做勞動檢查？」批評商業司回應其他立委時，卻只知道找警政署，不知道勞動部、職安法的重要性。

與超商談教育訓練

此外，她也要求，各單位落實雇主要配備防身器材給員工的責任，並提供教育訓練、教員工合法使用器材，以在第一時間取得求救機會，不能把責任都往下轉嫁、讓年輕人在第一線賣命，出事了通路商卻說無能為力。對此內政衛福勞動處、勞動部職安署、經濟部商業司及警政署等官員則回應，「會列入考慮。」

國民黨立委林思銘也追問超商店員配辣椒水的相關細節，質詢時首先對店員配備相關防衛器材表示支持，但詢問內政部部長徐國勇，相關合理防衛範圍該如何界定、是否會要求超商安排教育訓練？對此徐國勇回應，會要求業者進行教育訓練，警政署願意前往說明使用時機與情境。

疫情累積心理壓力

邱顯智指出，從國外案例觀察發現，疫情跟暴力衝突有一定關聯性，因經濟活動放緩、失業、人際疏離而累積的壓力與不滿，很容易因為單一事件爆發，導致類似的暴力事件越來越頻繁，衛福部是否有相關的橫向協助機制？

衛福部政務次長李麗芬說，衛福部官網設有疫情心理資源專區，民眾也可透過1925，諮詢心理相關問題，未來也會與其他部會加強橫向連結，包括勞動部勞工諮詢中心等。陳宗彥則回應表示，疫情管制措施下，固然對民眾生活的穩定性有影響，但「現代社會中有各種壓力，要坦然面對自己的壓力！」

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超商 疫情 勞動部

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