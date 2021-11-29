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重案內幕／前國手殺人 未認罪先問：死刑如何執行？

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

競技啦啦隊前國手劉殷瑋26日疑因吸毒缺錢，侵入住宅行竊失風殺死女房東的案件震驚社會，隔天落網後尚未坦承行凶，卻先問員警「死刑如何執行？」令警方對他的冷靜態度感到訝異，推測他早已思考過殺人償命的結局。

警方破案關鍵之一，是因為房東家門口的監視器，清楚拍到劉殷瑋2次爬窗進屋、事後又返回察看現場，但是他完全未發現鏡頭，絲毫沒有閃躲。

劉嫌住5樓，房東在6樓。劉於凌晨4時45分爬窗進屋，行竊失風對女房東勒頸、枕悶口鼻確認氣絕，整整待了2個鐘頭才挾帶枕頭爬出，企圖湮滅證物。相隔約20分鐘第二度進屋，只待了6分鐘就離開，可能想確定未留下外力介入跡象。

接著他便若無其事騎機車出門吃早餐、扔棄枕頭、到當鋪典當竊得首飾未果。大約中午回到租屋處，下午2點半又再上樓查看動靜，確認尚未東窗事發，即淡定返回5樓，並未逃離。

直到隔天晚上，警察才找上門，用車把他載回警局途中，劉嫌尚未坦承行凶，反而先問員警「死刑如何執行？」

員警沒有搭話，內心卻想著：「原來你也知道強盜殺人本罪最重可判死刑、無期徒刑，想必犯後都已經思考過結局。但自以為天衣無縫，其實賊星注定該敗。」

劉嫌面對警詢，剛開始並不認罪，後來才被突破心防坦承犯行。昨晚警方移送地檢署，檢察官庭訊後聲請羈押深夜獲准。

競技啦啦隊前國手劉殷瑋涉嫌強盜殺人，未認罪卻先問：死刑如何執行？記者曾伯愷／攝影
競技啦啦隊前國手劉殷瑋涉嫌強盜殺人，未認罪卻先問：死刑如何執行？記者曾伯愷／攝影

房東 死刑 殺人

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