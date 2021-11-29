防制超商暴力 徐國勇：可善用義警、守望相助隊

超商暴力事件頻傳，多名立委今天都關切如何強化安全維護。內政部長徐國勇表示，將強化檢警合作、建立警民熱線報案機制和加強超商巡守等，可善用義警、守望相助隊協助巡守。

立法院內政委員會上午進行「如何強化治安和社會安全網以保障民眾安全暨近五年行政院治安會報辦理情形及成效」專題報告及備質詢。

徐國勇報告指出，針對近來多起暴力事件，將強化執法量能，包括「嚴格執法、向上追查」，發生街頭暴力犯罪，警察到場立即逮捕現行犯送辦，並協請地檢署聲請預防性羈押，以儆效尤；其次，「強化檢警合作」，警政署將持續強化員警教育訓練，盤點犯罪構成要件結合蒐證，強化檢警合作，以提高起訴率。

他說，還有「加強超商巡守」，警政署已督促所屬機關加強超商夜間巡守外，也通報各機關妥善運用義警、守望相助隊等協勤民力協助巡守；最後則是「建立警民熱線報案機制」，責成各縣市警察局邀請轄內四大超商業者及地方政府經濟發展主管局處人員列席，召開強化警民連線機制座談會，除積極推廣警政署110視訊報案APP外，並派員協助超商檢視安全防護設備、教導員工提升自我防衛意識及防身術訓練。

民進黨立委張宏陸質詢問到，勸導民眾戴口罩是否為治安事件引爆點之一，並非全然，雖然專案報告提到要和守望相助隊合作，但其缺乏執法權、限制很多，若要合作又要達到實質效果，建議內政部應有相關統一規範，另超商櫃檯也可採半密閉式設計，安全度較高。

立委伍麗華也指出，超商暴力事件頻傳，專報說要加強超商巡守警力，但警察缺額迄11月9日仍有1961人，雖較去年已減少約千人，但何時能補齊缺口，以及義警、守望相助隊的運作經費有無加強規劃。

立委湯蕙禎表示，超商暴力案頻傳，現在有無設警民連線機制或螢幕觸控系統報案，同時希望守望相助隊能鎖定重點巡邏，以減少模仿事件發生。

徐國勇答詢表示，犯罪原因有很多面向，守望相助隊就是幫忙通知、阻止憾事發生，並無執法權，但仍有一定維護治安效果，另超商是否改設半封閉櫃檯，經濟部已在討論，目前各部會都在研議討論。

他說明，守望相助隊是地方自願成立，除守望相助維護社區外，也具有聯誼性質，不會用行政權力予以規範參與成員年齡。

徐國勇提到，針對員警巡邏密度並不會增加原有負擔，會用大數據輔助處理，先前曾發生有警察買便當遭民眾檢舉惹議事件，但現在開放警察可以去超商用餐、喝水等，這也是增加見警率的方式，桃園、花蓮都在做，這部分不會禁止，將按各地實際作法調整和盤整，同時也鼓勵大家裝設視訊110報案系統APP，警方在勤務中心可即時接收報案訊息。

警政署長陳家欽表示，自民國106年起已增加4000多名警力員額，近幾年因應退警人數而減招，但明年會開始酌量增加員警招額。