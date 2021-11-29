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中和警破竹聯幫毒品分裝廠 上百坪布置成「家」的感覺
新北市中和警分局今天宣布破獲竹聯幫信堂的毒品分裝工廠，一舉在桃園市某鐵皮屋倉庫查獲13公斤的安非他命等毒品，市值超過5000萬元；誇張的是，上百坪空間裡頭，配有全套家庭劇院、卡拉OK、電動麻將桌等，拘提到案的陳姓主嫌供稱，為了讓弟兄有「家的感覺」才用心打點。
中和警分局今開記者會，展示查獲成果。警方表示，上個月查獲21歲陳姓藥頭的毒咖啡包共100包，經毒品溯源發現他是跟第二層的21歲王姓藥頭進貨，獲悉後數日跟監，發現王男非常狡詐，多次變換偽造車牌上路，且混跡在桃園市某偏僻小路鐵皮工廠。
警方不敢大意，埋伏觀察發現該地出入人員複雜，經比對後懷疑他們有竹聯幫信堂背景，便跟桃園市中壢分局共組專案小組，蒐證後持搜索票伺機而動。
本月3日，警方趁王男再次前往該工廠取貨時上前逮人，在他身上查獲三級毒品K他命16包（總毛重50公克），接著進入工廠內查扣二級毒品純安非他命13包（總毛重13公斤）、二級毒品大麻4包（總毛重367公克）、散裝安非他命17包（總毛重584公克）、卡西酮4包（總毛重141公克）、摻有安非他命之毒品咖啡包158包（總毛重640公克）、一粒眠280錠及多項毒品分裝、真空、研磨器具，和兩台懸掛假車牌的汽車。
警方破獲該毒品鐵皮工廠後，見它坐擁上百坪，且布置用心，有家庭劇院、卡拉OK等娛樂設備，懷疑另有同夥，18日持拘票逮捕27歲陳姓主嫌到案。陳嫌警詢時坦承，為了讓弟兄長時間分裝時有舒服的作業環境，這一切都是他做的。
中和警將全案依毒品罪嫌移送法辦，並表示，會繼續查緝毒品流向與相關犯罪集團，必定積極偵辦，做到向上溯源、向下刨根，全力打擊販毒集團不法犯行，給民眾安心的生活環境。
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