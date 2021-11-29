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中和警溯源破毒品分裝廠 查獲安毒逾13公斤

中央社 / 新北29日電

中和警方10月間曾查獲一起毒品案，經溯源追查王姓藥頭，鎖定桃園市中壢區某鐵皮屋的毒品分裝廠，查獲安非他命逾13公斤及各種毒品，警方將持續向上追查毒品來源。

中和分局今天宣布破獲毒品案，警方10月間查獲21歲陳姓男子販賣摻有安非他命的毒咖啡包100包，循線追查到21歲王姓藥頭經常桃園市中壢區偏僻鄉間鐵皮屋，懷疑是製品工廠。

經結合桃園警方蒐證追查以及連日跟蹤埋伏，警方11月初派大批員警前往查緝，趁王姓藥頭到場取貨並外出時上前逮捕壓制，並在王姓藥頭身上起出K他命16包49.38公克。

警方表示，隨後在鐵皮屋內查扣茶葉袋封裝安非他命13包，共重13.29公斤、大麻4包共367.2公克、散裝安非他命17包共584.46公克、卡西酮4包141.73公克、毒咖啡包158包共640.5公克、一粒眠280錠及多項毒品分裝、真空、研磨器具。

警方日前循線逮獲這起製毒分裝廠的主嫌27歲陳姓男子，詢後依製造、販賣及持有大量毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

毒品 桃園 藥頭

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