2人偷20萬元珠寶1人銷贓 永和警持票逮3人還搜出毒品

新北市高姓男子跟陳、林姓男子共組竊盜集團，日前鎖定永和區某民宅破壞大門後潛入，偷走價值逾20萬的金項鍊、珠寶與8萬元現金、筆電等財物；永和警方獲報，一周內迅速將人逮捕到案，3人均坦承犯行，卻互咬對方才是主嫌。警方查獲筆電贓物、犯案衣物等罪證，還在他們家搜出二級毒品安非他命、吸食器，詢後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

警方調查，高男（50歲）有毒品、竊盜等前科，習慣騎機車沿途挑選老舊住戶行竊，本月17日鎖定永和區環河東路一帶舊民宅，破壞大門鎖芯後潛入偷竊，並請林男（48歲）在外把風，得手後逃逸，將贓物攜回家由陳男（38歲）負責銷贓。

被害者林姓屋主下班返家，發現大門怎麼都打不開，還請來鎖匠開門，鎖匠到場說「不對喔，這門應該是被破壞了」；開門後林姓屋主見眼前一片雜亂，驚覺遭宵小闖空門，迅速報警。