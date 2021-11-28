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2人偷20萬元珠寶1人銷贓 永和警持票逮3人還搜出毒品

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市高姓男子跟陳、林姓男子共組竊盜集團，日前鎖定永和區某民宅破壞大門後潛入，偷走價值逾20萬的金項鍊、珠寶與8萬元現金、筆電等財物；永和警方獲報，一周內迅速將人逮捕到案，3人均坦承犯行，卻互咬對方才是主嫌。警方查獲筆電贓物、犯案衣物等罪證，還在他們家搜出二級毒品安非他命、吸食器，詢後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

警方調查，高男（50歲）有毒品、竊盜等前科，習慣騎機車沿途挑選老舊住戶行竊，本月17日鎖定永和區環河東路一帶舊民宅，破壞大門鎖芯後潛入偷竊，並請林男（48歲）在外把風，得手後逃逸，將贓物攜回家由陳男（38歲）負責銷贓。

被害者林姓屋主下班返家，發現大門怎麼都打不開，還請來鎖匠開門，鎖匠到場說「不對喔，這門應該是被破壞了」；開門後林姓屋主見眼前一片雜亂，驚覺遭宵小闖空門，迅速報警。

警方事後調閱監視器，鎖定高男為主的3人竊盜集團，本月23日持拘票、搜索票至3人的住處逮捕，其中在三峽區的租屋處查扣二級毒品安非他命0.42公克、大麻0.75公克、吸食器等罪證，詢後將3人送辦。

永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝
永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝
永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝
永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝
永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝
永和警方日前破獲高姓男子為主的3人竊盜集團，查扣筆電、二級毒品安非他命等罪證，詢後送辦。記者翁至成／翻攝

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