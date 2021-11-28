正妹大頭貼誘賭客投資 嘉義縣警局大舉掃蕩犯罪組織

國內近期發生多起治安事件，嘉義縣警察局強力打擊非法網路簽賭及幫派組織犯罪，兩周以來總計檢肅到案幫派及不良組合4案27人，查扣刀械、棍棒、等證物，分別依涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

此次專案行動中，水上分局查獲網路賭博詐騙機房案，除查扣電腦3組、硬碟2個、手機6支、WIFI分享器1台、U盾66個、網銀隨身碟17個及大麻毒品（毛重11.4公克）等犯罪證物。

警方初步調查發現，該組織犯罪手法，是以社群交友軟體創設以美女、正妹為大頭貼帳號吸引民眾加入成為賭客會員後，要求被害人匯入8萬元以上不等的現金，等到被害人欲領取所贏賭金時，即遭關閉下注帳號及客服帳號並關閉網路連結。

另，民雄分局查獲網路簽賭站，查扣電腦螢幕4台、主機1台、監視器螢幕1台、主機1台、監視器鏡頭2支、電話機3部、計算機3台、手機1支、帳冊1本、簽單2本、簽注單6張等證物。

經警方初步調查犯罪手法是將傳統紙本台彩、六合彩簽賭電腦網路化，以規避警方查緝，且提供下注標的多元化，包含台灣證券交易所股價指數（轟天雷）、地下台灣今彩539、美國加州彩（俗稱：天天樂）等。

水上、民雄查獲2案，經營業者賭資金額初步估算近新台幣600萬元左右。

縣警局長廖訓誠同時也要求所轄各分局及刑事警察大隊應確實掌握危害地方治安的各項因素，如黑道組織幫派衍生的暴力討債、槍枝、毒品等各類犯罪，以及該類犯罪組織的重要經濟命脈，如非法網路簽賭犯罪。