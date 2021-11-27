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影／天道盟同心會成員母親公祭千人弔唁 警攔查蒐證

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，連綽號「鐵霸」天道盟盟主兼太陽會會長曾盈富也脫口罩接受盤查，確認身分後才順利進場捻香致意。

天道盟同心會成員綽號「世紀子」紀姓男子目前跟隨天道盟顧問黃良誥、綽號「黑龍」從事殯葬業及靈堂布置，平日與地方人士交情友好，其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，轄區海山警分局在新北市刑大、保安大隊霹靂小組、少年隊及婦幼隊等單位支援，編排蒐證組、路檢盤查組、管制組、司法組及機動巡邏組，動員115名警力，對前往參加公祭人員攔查、蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突及滋事。

警方當場攔查未成年7人，依法帶回勤務處所，通知監護人領回、查獲協尋少年1人、毒品採驗人口1人及妨害自由通緝犯1人。新北市警局表示，絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序，以優勢警力有效淨化治安，打造安全居住生活環境。

天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，現場查獲通緝犯協尋人口及少年共10人。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，現場查獲通緝犯協尋人口及少年共10人。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，連綽號「鐵霸」天道盟盟主兼太陽會會長曾盈富也脫口罩接受盤查。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，連綽號「鐵霸」天道盟盟主兼太陽會會長曾盈富也脫口罩接受盤查。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，現場查獲通緝犯協尋人口及少年共10人。記者王長鼎／翻攝
天道盟同心會成員、綽號「世紀子」紀姓男子其母親今天在板橋市立殯儀館舉行公祭，國內各大幫派近千人前往弔唁，海山警方逐一攔查身分及蒐證，現場查獲通緝犯協尋人口及少年共10人。記者王長鼎／翻攝

幫派 殯儀館

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