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土耳其破台人涉詐團案 中檢：犯嫌遣返時間未定

中央社 / 台中27日電

土耳其媒體報導，破獲「人口販運和國際網路詐騙網絡」，逮捕27名台籍犯嫌。台中地檢署表示，全案由中檢指揮刑事局透過警務合作偵辦，台灣警方也有到當地辦案，犯嫌遣返時間未定。

國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）昨天晚間報導，土耳其憲兵司令部、國家警察局打擊移民走私和人口販運處、木拉省（Mugla）憲兵分隊，與台灣執法機關合作，破獲人口販運和國際網路詐騙網絡，逮捕27名台灣籍嫌犯。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天接受中央社記者電話訪問時表示，全案經中檢指揮刑事警察局國際刑警科，透過警務合作偵辦，台灣警方也有到土耳其與當地刑警合作偵辦，相關事證還要再釐清，犯嫌遣返時間目前未定，雙方正密切聯繫。

土耳其 警察 詐騙

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