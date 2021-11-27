影／債務糾紛引來惡煞半夜押人 台南警方攻堅救出人質

台南市20歲黃姓男子因約50萬債務糾紛前天遭暴力討債集團開車押人，焦急的母親報警，第6警分局成立專案小組昨天掌握黃男下落，趕在日落前一刻向台南地院請票，並調派霹靂小組等攻堅，在郊區鐵皮屋及時營救出遭凌虐傷重黃男送醫，倖免於難，警方陸續在高雄、台南等處拘捕24歲陳姓男子等5嫌到案，全案依槍砲、毒品、恐嚇、妨害自由、傷害移送法辦。

警方調查，前天清晨5時，鹽埕派出所接獲黃母報案說，兒子在外積欠賭債，遭歹徒強行押走。案發後，兒子打電話求助，要母親籌措贖金，「可以分期，10萬元也好…」、「你可以慢慢來」，但因短時間籌不出錢，母親想到兒子還在對方手上，心急如焚向警方報案，救救她的兒子。

警方獲報後，6分局會同市刑大組成專案小組，動用近40餘名警力，即時鎖定涉案車輛，經多方追查、監控，昨天下午查出人質遭囚禁處所，然而，隨著黃男被押時間日益流失，又是值日落時刻，專案小組擔心人質被押時間一長，人身安全有虞，一面調派霹靂小組等警力支援，另委請檢察官協助，分局長陳錦文等人也到場坐鎮，一接獲地院核發搜索票，40多名幹員馬上攻堅，12小時內順利救出人質。

警方在郊區鐵皮屋平安救出遭凌虐傷重的黃男，雙手則被球棒毆打腫脹，逮獲2名嫌犯外，查扣施虐的球棒、鐵棍、蟹腳鉗、狗鍊、武士刀、空氣手槍、K盤等證物，今天也到高雄市湖內區、仁德區及東區等處，共拘捕陳男5名嫌犯到案，一舉瓦解該暴力討債集團。同時，擴大追查該集團是否涉及他案。