高雄警搜索警車發現毒針 涉毒男子藏毒逃不過法眼

高雄警方列管1名毒品人口梁姓男子，依規定他須3個月定期接受警方採驗尿液，但員警發現他遲遲未報到驗尿，員警找到他要載他回派出所驗尿，但他一上警車內，便往椅縫塞東西；警車到派出所後，員警馬上帶他下車並搜索警車，搜出他竟將注射毒品針筒塞入椅縫，將他移送法辦。

據了解，梁姓男子（44歲）應定期接受警方採驗尿液，但3個月期限快到，小港警分局小港派出所警方見不到他報到，11月24日晚間，員警到他住處找他，才在高雄市小港區二苓路找到他，請他配合上警車，要帶他回派出所接受驗尿。

員警發覺，梁姓男子一上警車，雙手就一再摩擦椅背，動作詭異，認為「事有貓膩」，但未動聲色，直到警車抵達小港派出所，員警一帶他下車，便質問他剛剛的行為，要他接受警方附帶搜索他乘坐的位置；員警帶上手套搜索，果然自他的座位椅縫，搜出1支存有海洛英殘渣的針筒，並在他的口袋，搜出留海洛英殘渣的夾鏈袋5包。