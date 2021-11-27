調查局反毒挺路跑 百年古物鴉片吸食器戶外首展

法務部調查局今天參與反毒路跑活動，派出全副武裝的緝毒人員，並首度將鴉片吸食器百年清朝古文物等進行戶外陳展，希望讓民眾深刻了解毒品對身心及國力的危害。

調查局發布新聞稿表示，「2021國際扶輪反毒暨消除C肝路跑活動」今天上午在台北市內湖區美堤河濱公園舉辦，參賽人員逾7000人，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩後，首次在北市河濱公園舉行的大型戶外運動盛事。

新聞稿指出，主辦單位國際扶輪社邀請調查局共同參與，為毒品防制宣導共盡心力；調查局也首次將國內唯一「反毒陳展館」清朝古文物進行戶外陳展，讓民眾穿梭時空、鑑古知今，是這次活動最大亮點。

調查局表示，局長王俊力責成毒品防制處及台北市調查處合作，現場安排緝毒人員全副武裝著防彈衣並攜帶長槍，由專業人員解說緝毒案例及進行有獎徵答，並展示毒販藏匿毒品的工具、吸食器、毒品對人體危害對照圖，以及大麻、罌粟等植物照片。

調查局指出，希望透過活動讓民眾實際體會第一線查緝毒品人員的辛勞與付出，更向財政部關務署商借緝毒犬，透過現場人員解說，寓教於樂。

新聞稿最後提到，調查局「反毒陳展館」是國內唯一以反毒為主題進行教育宣導的場館，展品內容多元豐富；這次反毒路跑活動是陳展館建成後首次將展品外借展出，讓民眾可直接觀看百年清朝古物，了解吸毒對人體的危害，對反毒教育宣導深具意義。