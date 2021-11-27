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誰該洗碗險釀人命 大姑潑鹽酸、狠砍弟媳5刀血流滿面

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園熊姓婦人和李姓弟媳同住，但平日姑媳間關係惡劣，時常因瑣事吵架、起衝突，近期又因「誰該洗碗」等小事，熊失控朝地面撥灑鹽酸，又拿水果刀猛砍李5刀，造成對方頭、臉嚴重撕裂傷、血流滿面，熊做案後遭收押至今，檢方認為她有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，熊婦（69歲）平時和弟弟的李姓妻子多有金錢債務、生活習慣糾紛，加上同住一屋不時起衝突，雙方相處已屬不睦，今年9月30日一早7點多，熊因叫弟弟去洗碗，李因傳統觀念認為不應由她先生做家事，就又和大姑吵了起來。

熊一氣之下竟激動拿了瓶鹽酸潑灑地面，並拉扯李的頭髮，甚至持水果刀朝她頭、臉連續砍了5刀，造成李血流滿面，包括頭皮、臉頰、嘴唇、下巴及耳朵都有撕裂傷，經熊的弟弟目擊制止，並報案將妻子送醫，才結束這場姑媳大戰。

案發後警方逮捕熊婦，經檢方將她向法院聲押獲准，而遭砍的李女緊急縫合後才脫離險境；檢方訊時，熊女坦承平日就和弟媳處不好，當天又因為洗碗瑣事發生衝突，才會一時情緒激動潑鹽酸、拿說果刀砍人。

被害的李女則指證歷歷，控訴大姑砍了她5刀，並提出醫院診斷證明，包括頭、臉多處刀傷、撕裂傷，熊弟弟也目擊說姊姊失控砍她老婆，熊做案用凶刀也被警方查扣在案。

檢方認為，熊婦當時猛砍李女頭、臉重要部位，且一連砍了5刀，造成對方傷勢嚴重，主觀上顯然有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴她，另全案移審後，法院仍裁定熊延押。

警方扣下作案凶刀。記者曾健祐／翻攝
警方扣下作案凶刀。記者曾健祐／翻攝

殺人 桃園

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