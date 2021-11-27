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毒蟲衝撞路檢點警飛車追1傷3警車受損 開14槍逮人

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警方昨天深夜在永康區永大路三段與龍埔街口路檢時，有多次毒品前科的朱姓男子駕車經過加速逃逸，協助圍捕的員警3人共開14槍，但嫌犯都沒有停車、最後在仁德區文德路98號前撞上路邊車輛被捕，警方在路旁找到嫌犯丟棄的一小包毒品。

警方這次動員大批巡邏警力圍捕，永康分局鹽行派出所警員林致融騎機車緊跟一路追到民安路逮人，朱車子失控撞上路邊車輛後被捕，林致融也被撞腳扭傷但無大礙；歸仁分局協助圍捕時巡邏車還與永康分局的巡邏車擦撞，還好員警都沒受傷。

警方開槍擊中朱嫌轎車引擎蓋、右後輪胎，仍繼續竄逃，仍一路往市區接著還開上中山高下仁德交流道，沿途不少民眾被警匪追逐戰嚇到，朱嫌由仁德再逃竄到東區又繞回仁德，最後在仁德文德路遭制服。朱嫌曾因毒品案被捕多次是毒品治安人口，這次到底持有多少毒品、為何要逃逸警方還要調查。

毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人，在路邊找到小包毒品。圖／警方提供
毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人，在路邊找到小包毒品。圖／警方提供
毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人。圖／警方提供
毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人。圖／警方提供
毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人。圖／警方提供
毒嫌遇路檢衝撞，員警飛車追1受傷3警車受損開14槍逮人。圖／警方提供

毒品 制服 台南

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