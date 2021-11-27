毒蟲衝撞路檢點警飛車追1傷3警車受損 開14槍逮人

台南市永康警方昨天深夜在永康區永大路三段與龍埔街口路檢時，有多次毒品前科的朱姓男子駕車經過加速逃逸，協助圍捕的員警3人共開14槍，但嫌犯都沒有停車、最後在仁德區文德路98號前撞上路邊車輛被捕，警方在路旁找到嫌犯丟棄的一小包毒品。

警方這次動員大批巡邏警力圍捕，永康分局鹽行派出所警員林致融騎機車緊跟一路追到民安路逮人，朱車子失控撞上路邊車輛後被捕，林致融也被撞腳扭傷但無大礙；歸仁分局協助圍捕時巡邏車還與永康分局的巡邏車擦撞，還好員警都沒受傷。