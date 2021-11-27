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毒犯違停路中呼呼大睡 巡邏警關心車內赫見毒品和槍彈
台南市學甲警分局將軍所長趙駿清26日清晨5時許，帶班執行巡邏勤務，巡經將軍區長榮里見一部自小客車違停路中，車輛未熄火，遂向前查看；發現戴姓駕駛（35歲）正在駕駛座上睡覺。所長趙駿清關心駕駛安全因而將駕駛喚醒，欲請其將車輛移動至適當位置。只見駕駛雙眼迷離，對警方提問均無法正常對答，趙駿清瞥見副駕駛座上放置一組毒品吸食器，隨即通知所內警員黃國晉到場支援，經附帶搜索，在車內查獲非制式手槍１把、子彈5顆、二級及三級毒品膠囊2小包共12顆（重量分別為3.53公克、1.66公克）。
警方現場查扣毒品及槍械，以安非他命及愷他命試劑初步篩檢，結果呈二、三級毒品陽性反應。戴嫌對於持有上述違禁物品坦承不諱，供稱槍械是為防身，表示願意配合警方查案。
戴嫌表示住家內無違禁物品同意警方搜索住處，警方從其住處內查扣吸食器一組，戴嫌一名田姓友人（36歲）借宿，也堅稱自己沒有使用毒品，同意警方採集尿液，經以安非他命及愷他命試劑初步篩檢，顯示為陽性反應，田嫌依涉嫌毒品危害防制條例函送法辦。
學甲分局長王子雄肯定同仁用心擴大偵辦，在嫌犯住處起獲毒品吸食器及田嫌一名，落實南市局長方仰寧向上溯源、向下刨根決心，期望能夠有效遏止毒品的危害，以達到淨化社區治安的目標。
學甲辦事處顧問團團長莊明儀、副主任黃俊達（兼任將軍警友站長）鼓勵將軍所破獲槍械案，前往表揚所長趙駿清、警員姜育志、黃國晉落實巡邏勤務，有效防止該嫌犯危害社會，期許學警們繼續加油！
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