基隆掃黑逮天道盟太陽會3治平對象 查獲2把槍

近日不少縣市陸續發生聚眾鬥毆、槍擊案件，基隆市警察局針對轄內黑道幫派、暴力討債集團、非法槍枝及毒品等案件強力查緝，截至今天累計檢肅拘提治平對象3人、共犯16人，查獲非法槍枝2把，分依組織、槍砲、毒品等罪嫌移送偵辦。

警方對於各分局轄內幫派成員經常聚集地點或易生治安事故的場所執行威力掃蕩，自15日起，共破獲毒品48件48人，查扣各級毒品重量38.84公克、各類刑案27件27人、查獲通緝犯26人。

「全國同步掃黑行動」專案行動中，刑事警察大隊偵三隊成功檢肅「天道盟太陽會」張男為首的暴力犯罪集團，張男涉嫌自109年10月起，多次操控旗下成員強押並圍毆被害人，甚至率眾侵入被害人公司暴力討債，嚴重影響社會治安；

另第一分局成功檢肅「天道盟太陽會」李男為首的暴力犯罪集團，李男涉嫌自109年11月起，僅因友人告知與市區某卡拉OK店家有消費糾紛，即率眾毆打店家員工，恐嚇不讓對方繼續營業。

第四分局成功檢肅「天道盟太陽會」吳男為首的暴力犯罪集團，吳男涉嫌於110年2月間，因友人於某社區違規停車遭保全勸離，心生不滿而率眾毆打保全，另因毒品買賣糾紛，涉嫌率眾持開山刀於約定處所埋伏襲擊被害人。

基隆市警察局完整蒐證，21至23日在基隆地方檢察署檢察官指揮下，兵分多路，在基隆市、台北市及新北市等處將張男、李男、吳男及共犯拘提到案，查扣槍枝零件1批、二級毒品安非他命等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害秩序、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌案移送偵辦。