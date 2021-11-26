孫德榮拖病體告華納討1億 被醫生救2次「現在乖乖的」

喬傑立經紀公司創辦人孫德榮質疑華納國際音樂代理公司藝人逾300首歌曲，卻未經同意將歌曲授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、香港等地，稀釋雙方間的授權金，提損害賠償訴訟請求1億元。孫德榮庭後透露自身身體狀況時好時壞，他也裝人工膀胱、重建尿路和輸尿管，若發燒一定要趕快住院。

孫德榮說，今天感覺身體「虛虛的」，醫生跟他說這是做人工膀胱的後遺症，因為他的尿路跟輸尿管都重建了，已經沒有該有的細菌阻絕功能，醫生要求他一旦發燒一定要趕快住院，否則很容易感染就敗血而「走了」。他說，醫生曾罵過他「已經救了你兩次」，但他都跟醫生說沒那麼嚴重，「我現在都乖乖的」。

孫德榮2018年和華納音樂結束13年延長合約，拿回超過300首歌曲的錄音著作權，他不滿華納透過海外分公司持續將歌曲轉授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、香港等地，導致他的授權金被不斷稀釋。

他說，喬傑立是和台灣華納簽約，但台灣華納不說清楚到底是「整包授權」或「單獨授權」，故意顧左右而言他，也不說清楚如何和海外公司簽約授權，「台灣華納到底轉授了幾手，最後我們這些詞曲創作人根本所剩無幾」。

孫德榮提告認為，喬傑立去年在台灣授權KKBOX，半年有40幾萬元、一年有90萬元授權金，和對岸音樂平台簽約，每年也有50萬元人民幣。他說，喬傑立的歌曲現在屬於「舊歌」，一年都有350萬元收益，之前當紅時期收益應該更多，甚至翻倍，但台灣華納13年只給1000萬元預授金，「華納當時說13年是750萬元，還說剩下250萬元就不討了」，讓他無法忍受。

孫德榮提告要求華納要給付1億元，他知道打官司是「小蝦米鬥大鯨魚」，但要討公平正義；法院今天開庭，華納委任律師否認對孫德榮或喬傑立有詐欺行為，並認為本案已經進入司法訴訟，希望孫德榮不要再開記者會，「還給司法純淨的審理空間」。