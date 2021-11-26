快訊

淋浴間偷拍女藝人劉雨柔 健身房老闆陳作彤判1年2月　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防再有惡煞！台中警方「除暴安民專案」成果今出爐

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市自10月底發生「超跑惡煞」事件後，屢屢傳出治安狀況，台中市警方於自15日起執行「除暴安民專案」，台中市刑大今日上午也招開記者會，公布專案至今的辦案績效成果，台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警員辛勞，他表示警察價值，就是讓民眾能無憂無慮生活，安居樂業。

「超跑惡煞」一案自10月底發生後，台中市屢傳治安狀況，台中警方自本月15日開始，執行「除暴安民專案」至今，一共查緝治平案件8件69人，販賣毒品10件11人，詐欺車手集團3件10人，槍枝4件4人，博弈機房4處22人，地下錢莊8件9人。

台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警方，他表示，宋姓男大生被毆打案爆發後，市長盧秀燕很快就召集他、警察局長蔡蒼柏、副局長鄧學鑫、刑警大隊與各分局主官在市長室密會2小時，擬定後續治安作為，也就是現在執行的「除暴安民專案」。

除了警方近期破獲「超跑惡煞」所投資的「2580博弈集團」犯罪組織外，刑大更一舉破獲水房集團及「3O娛樂城」、「大O娛樂城」博弈機房兩團，查緝了13人到案；台中市第五警分局更偵破一起綁票案，由毒販與竹聯幫成員共組成暴力集團，強押被害人關狗籠凌虐，甚至要求128萬贖金，警方在短短12天內，成功救出被害人，更將8名犯嫌逮捕歸案。

清水警分局與東勢警分局，也分別破獲了暴力集團，共查緝到37名犯嫌到案，並起獲了空氣槍1把、鐵管2支及高爾夫球桿3支等暴力犯罪證物，成果豐碩。

台中市警察局表示，對於街頭暴力案件警察局必定依刑法第149、150條妨害秩序罪強勢執法，現場滋事分子依現行犯逕行逮捕依法究辦，另也將一併清查暴力分子背景及幕後組織予以檢肅及斷其金流，「只要在本市逞兇犯案，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是斬草除根，除惡務盡」，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，只要敢在臺中犯案，不論天涯海角，一定立即打擊、嚴辦到底。

台中市副市長陳子敬表示，宋姓男大生被毆打案爆發後，市長盧秀燕很快就召集他、警察局長蔡蒼柏、警方主官在市長室密會2小時，擬定後續治安作為，也就是現在執行的「除暴安民專案」。記者劉柏均／攝影
台中市副市長陳子敬表示，宋姓男大生被毆打案爆發後，市長盧秀燕很快就召集他、警察局長蔡蒼柏、警方主官在市長室密會2小時，擬定後續治安作為，也就是現在執行的「除暴安民專案」。記者劉柏均／攝影
台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警員辛勞，他表示警察價值，就是讓民眾能無憂無慮生活，安居樂業。記者劉柏均／攝影
台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警員辛勞，他表示警察價值，就是讓民眾能無憂無慮生活，安居樂業。記者劉柏均／攝影

台中市 警察 陳子敬

延伸閱讀

影／因男友金錢糾紛遭4惡煞押到台南 女被警救出瞬間痛哭

好消息！遭瑪莎惡煞毆傷男大生預計明天出院

影／台中男大生遭惡煞圍毆重傷 警全國掃黑查賭抓182人

超跑惡煞燒出台中治安一把火 市警局策進：找回刑警魂

相關新聞

超跑3惡少打傷大學生 道上放話要好好「照顧」

宋姓大學生本月7日因駕車擦撞瑪莎拉蒂，遭惡少張男等3人暴打，經檢察官聲請羈押禁見獲准，張等3人惡行引起公憤，傳出道上兄弟...

孫德榮槓上華納音樂 他不滿授權金被稀釋提告求償1億

喬傑立經紀公司創辦人孫德榮質疑華納國際音樂代理公司藝人超過400首歌曲，卻未經同意將歌曲授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印...

孫德榮拖病體告華納討1億 被醫生救2次「現在乖乖的」

喬傑立經紀公司創辦人孫德榮質疑華納國際音樂代理公司藝人逾300首歌曲，卻未經同意將歌曲授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼...

影／防再有惡煞！台中警方「除暴安民專案」成果今出爐

台中市自10月底發生「超跑惡煞」事件後，屢屢傳出治安狀況，台中市警方於自15日起執行「除暴安民專案」，台中市刑大今日上午...

徐國勇陳家欽同為警政署公投指揮所揭牌 強化治安维護

內政部警政署110年全國性公民投票治安維護工作聯合指揮所，在今日下午於警政署忠誠樓大門舉行揭牌儀式，由内政部長徐國勇親自...

公投治安聯合指揮所揭牌 徐國勇：確保公投順利進行

警政署今天下午，針對全國性公民投票成立治安維護工作聯合指揮所，並在警政署忠誠樓大門舉行揭牌儀式，內政部長徐國勇率警政署長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。