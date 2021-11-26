影／防再有惡煞！台中警方「除暴安民專案」成果今出爐

台中市自10月底發生「超跑惡煞」事件後，屢屢傳出治安狀況，台中市警方於自15日起執行「除暴安民專案」，台中市刑大今日上午也招開記者會，公布專案至今的辦案績效成果，台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警員辛勞，他表示警察價值，就是讓民眾能無憂無慮生活，安居樂業。

「超跑惡煞」一案自10月底發生後，台中市屢傳治安狀況，台中警方自本月15日開始，執行「除暴安民專案」至今，一共查緝治平案件8件69人，販賣毒品10件11人，詐欺車手集團3件10人，槍枝4件4人，博弈機房4處22人，地下錢莊8件9人。

台中市副市長陳子敬也到現場勉勵警方，他表示，宋姓男大生被毆打案爆發後，市長盧秀燕很快就召集他、警察局長蔡蒼柏、副局長鄧學鑫、刑警大隊與各分局主官在市長室密會2小時，擬定後續治安作為，也就是現在執行的「除暴安民專案」。

除了警方近期破獲「超跑惡煞」所投資的「2580博弈集團」犯罪組織外，刑大更一舉破獲水房集團及「3O娛樂城」、「大O娛樂城」博弈機房兩團，查緝了13人到案；台中市第五警分局更偵破一起綁票案，由毒販與竹聯幫成員共組成暴力集團，強押被害人關狗籠凌虐，甚至要求128萬贖金，警方在短短12天內，成功救出被害人，更將8名犯嫌逮捕歸案。

清水警分局與東勢警分局，也分別破獲了暴力集團，共查緝到37名犯嫌到案，並起獲了空氣槍1把、鐵管2支及高爾夫球桿3支等暴力犯罪證物，成果豐碩。