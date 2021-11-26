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孫德榮槓上華納音樂 他不滿授權金被稀釋提告求償1億

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

喬傑立經紀公司創辦人孫德榮質疑華納國際音樂代理公司藝人超過400首歌曲，卻未經同意將歌曲授權給大陸、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、香港等地，稀釋雙方間的授權金，提損害賠償訴訟請求1億元；孫德榮今親自出庭受訪指出，打官司是「小蝦米鬥大鯨魚」，但他無法接受國際公司鯨吞蠶食詞曲創作者和著作權擁有者的利益。

孫德榮表示，他與華納公司的官司今天是第三次開庭，是「小蝦米鬥大鯨魚」，對方找最好的法律事務所3位律師來打官司，近期又用「奧步」，以更換負責人的方式拖延官司。

他說，他要打本案官司也是「轉型正義」的一種，他花三年找到所有證據、資料、音樂圈的黑洞，應該要讓大眾知道，而他先開記者會揭發，華納說要提告，但他等了8、9個月都沒消息，他才主動提告，且他提告比較吃虧，要負舉證責任、裁判費。

孫德榮說，華納公司現在採取的態度是「擠牙膏」，他拿多少資料出來對方才會講多少事，且常用拖延戰術，答辯狀都是前兩天才提供給他，但他覺得還是要聲張正義，台灣的詞曲創作者、著作權擁有者的利益不能被漠視，「我今天打的是正義」，他要的是一個合理清楚明白的答案，而不是敷衍說是「業界慣例」。

他說，華納公司鯨吞蠶食詞曲創作者、著作權擁有者的利益，「我不能接受」；因為他手上有400多首歌，有資料庫、收入可以跟華納公司打官司，但像很多詞曲創作人一輩子可能只有20、30首歌，該如何打官司？且打官司費時、費力又費錢。

孫德榮指出，他為什麼一定要打官司，因為他實在無法接受華納用「業界慣例」的說法來掩飾事實，他認為國際公司不應該這麼做，應該要回歸正義、公平、公正，「我們該拿多少收益，就應該是我們該得到的」，不能因為華納是國際公司，透過海外分公司相互讓渡合約，稀釋他們權益，這是一件不公平的事情。

孫德榮。記者林孟潔／攝影
孫德榮。記者林孟潔／攝影

孫德榮

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