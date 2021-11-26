自製霰彈槍打獵 男子持槍被捕把已故父親也拖下水

自稱準備上山養蜂謀生的鍾姓男子，今年曾涉嫌持槍上山打山羌，高雄市警方據報，查出他的身分，追去他獨居的住處搜索，果然在他臥室床邊，發現他藏放改造霰彈長槍及2把武士刀，沒想到他把已故父親也拖下水，稱霰彈槍是父親的。

據了解，鍾姓男子（44歲）的父母及妻子都已去世，獨居高雄市杉林區，今年曾有民眾發現他帶著長槍上山，看他並不非原住民，不可能合法持有獵槍，才向警方檢舉他涉嫌非法持有槍械。

高雄市刑警大隊偵一隊與旗山警分局組專案小組，追查出鍾姓男子的身分及住處，11月24日到他家搜索，發現他把1枝霰彈槍及13顆子彈、2把武士刀藏在床邊，立即逮捕他查辦。