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自製霰彈槍打獵 男子持槍被捕把已故父親也拖下水

聯合報 / 記者林保光／即時報導

自稱準備上山養蜂謀生的鍾姓男子，今年曾涉嫌持槍上山打山羌高雄市警方據報，查出他的身分，追去他獨居的住處搜索，果然在他臥室床邊，發現他藏放改造霰彈長槍及2把武士刀，沒想到他把已故父親也拖下水，稱霰彈槍是父親的。

據了解，鍾姓男子（44歲）的父母及妻子都已去世，獨居高雄市杉林區，今年曾有民眾發現他帶著長槍上山，看他並不非原住民，不可能合法持有獵槍，才向警方檢舉他涉嫌非法持有槍械。

高雄市刑警大隊偵一隊與旗山警分局組專案小組，追查出鍾姓男子的身分及住處，11月24日到他家搜索，發現他把1枝霰彈槍及13顆子彈、2把武士刀藏在床邊，立即逮捕他查辦。

鍾承認曾帶霰彈槍到上山打山羌，但稱槍枝是父親生前留下，後來他再另改造槍管帶上山。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例 罪嫌，將他移送橋頭地檢署獲交保。

高雄市警方在鍾姓男子住處搜出霰彈槍。記者林保光／翻攝
高雄市警方在鍾姓男子住處搜出霰彈槍。記者林保光／翻攝
高雄市警方在鍾姓男子住處搜出改造霰彈槍及武士刀等槍械。記者林保光／翻攝
高雄市警方在鍾姓男子住處搜出改造霰彈槍及武士刀等槍械。記者林保光／翻攝
高雄市警方在鍾姓男子住處搜出改造霰彈槍及武士刀等槍械。記者林保光／翻攝
高雄市警方在鍾姓男子住處搜出改造霰彈槍及武士刀等槍械。記者林保光／翻攝

高雄市 獨居 山羌

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