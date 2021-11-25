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屏東挖眼案女店員回診 醫師：恢復得很正常

中央社 / 高雄25日電

屏東潘姓超商女店員日前遭思覺失調症男子攻擊，高雄長庚醫師羅盛典今天說明潘女回診狀況，視力與眼球活動恢復得很正常。

高雄長庚醫院耳鼻喉科醫師羅盛典今天在臉書發布貼文中說，潘女到醫院回診，一切安好。

羅盛典也在貼文說，自己告訴潘女今天是感恩節，「得感謝媽媽一直辛苦的照護著妳」。潘女則回應，最要感恩的是醫師，讓她能恢復的這麼快、也這麼好，羅盛典也因此笑稱「我們（開刀）開的還真的不差」。

羅盛典接受媒體聯訪表示，潘女在10月出院後陸續在多專科團隊進行追蹤，屏東縣政府也提供完備的心理諮商，整體狀況十分穩定，視力與眼球活動也恢復得很正常。此外，他還說，高雄長庚醫療團隊與屏東縣政府也會提供必要的服務。

屏東縣潘姓超商女店員9月26日在超商內遭思覺失調症男子攻擊，雙眼及鼻梁重創，送往高雄長庚醫院救治，經9月26日和10月2日兩次手術治療，縫合眼部結膜撕裂傷，以及進行眼窩內壁骨折重建、復位眼球周邊結構，於10月14日出院。

屏東潘姓超商女店員日前遭思覺失調症男子攻擊，高雄長庚醫師羅盛典今天說明潘女回診狀況，視力與眼球活動恢復得很正常。圖／高雄長庚醫院提供
屏東潘姓超商女店員日前遭思覺失調症男子攻擊，高雄長庚醫師羅盛典今天說明潘女回診狀況，視力與眼球活動恢復得很正常。圖／高雄長庚醫院提供

屏東縣政府 長庚 超商

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