持球棒打砸的另類「棒球隊」 彰化查獲11人討債集團
以25歲王姓男子為首的暴力討債集團，涉嫌教唆小弟對被害人張貼恐嚇字條，並以棍棒、鐵鎚等器械破壞砸毀財物，脅迫還款，彰化警分局與和美分局聯手，兵分多路，將王男等11人帶回偵辦，今天依違反犯罪組織條例、恐嚇取財、毀損等罪，移送彰化地檢署偵辦。
最近黑幫橫行，治安敗壞，為有效打擊不法防制暴力，警政署宣布全國同步掃黑專案，彰化分局與和美分局接獲情資，指彰化縣王姓男子替他人討債，但被害人已還清債務，未再欠錢，王男卻以借據影本，強索30萬元，被害人不從，即並率小弟對被害人張貼恐嚇字條，並以棍棒、鐵鎚等器械破壞砸毀被害人廠房、住處及交通工具藉以脅迫還款，被害人不堪其擾，才交付款項。
另一件是男子欠人債務，卻避不見面，王男出面帶著小弟數次到其父親住處，持棍棒砸毀住家玻璃、器物，恐嚇脅迫還款，但因對方堅持不給錢，才不了了之，但被砸毀的財物損失，多達數萬多元。
警方報請檢察官指揮，經蒐證監控，昨天見時機成熟，持搜索票、拘票分別到彰化市、花壇鄉、和美鎮、福興鄉等地，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦，現場並起獲甩棍、球棒、手銬、鐵鎚、鐵棍、拆卸式兵工鏟、借據、本票，被害人身分證及本票授權書、支票影本等相關涉案證物。
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