昔日罵警流氓 嘉義縣議員邱銀海涉貪持槍遭收押

嘉義縣議員邱銀海涉嫌傾倒廢棄土、持有霰彈、詐領助理補助款，刑事局中打在今年7月間獲報後，與廉政署等單位成立專案小組，23日收網逮人，查扣霰彈、手機、電腦、帳簿等贓證物，邱今天遭檢方聲押獲准，邱前年在議會質詢嘉義縣警局長廖宗山時，曾嗆廖「警察像流氓組織」，如今涉多起不法犯行，讓警界直呼「大快人心」。

刑事局中部打擊犯罪中心第六隊在今年7月間獲報，嘉義縣議員邱銀海（48歲）涉嫌涉嫌承租農地，非法承攬土方清運作業傾倒事業廢棄物，破壞國土，全案與台中市警局、嘉義市警局、廉政署南調組成立專案小組，並報請嘉義地方檢察署昃股檢察官陳睿明指揮偵辦。

專案小組調查，邱銀海夥同擁有農地駱姓友人（51歲），或是透過張姓女友人（42歲）向不知情的地主承租農地後，今年初指示旗下成員承攬傾倒事業廢棄物、回填廢土掩飾，並以廢土一噸1000元及廢棄物一車2萬元的代價，向人收費，以牟取不法利益，另外再由服務處的廖姓女助理（39歲）負責會計、轉帳工作。

全案偵辦時，邱銀海被人檢舉涉嫌傾倒廢棄物，今年9月14日邱還涉嫌毆打到場稽查的嘉義縣環保局蘇姓分隊長，並利用民意代表的身分，讓蘇簽立傷害、公然侮辱罪的和解書，廉政署還查出，邱在職期間，涉嫌利用人頭詐領助理補助款，無視自己是為民服務的民意代表，反而利用職務牟取私利。

專案小組23日持搜索票收網，動員117人，兵分17路抓人，辦案人員跟堅時，發現邱銀海疑因經濟狀況不佳，搜索當天清晨還前往檳榔園「割菁仔」賺外快，沒想到返回服務處時，檢警已都在服務處守候，準備抓人，當時邱離開貨車時，身上還穿著工作服、雨鞋，滿身泥土，他看到檢警上門，沒有很訝異，直說「讓我先換洗一下」。

全案由一共帶回邱等涉案13人，並在邱的服務處查扣涉案28顆霰彈，另外也配合環保署南區環境督察大隊會勘、開挖嘉義縣中埔鄉的兩處農地，並在農地的四角與中央，都發現傾倒廢棄物的不法事證。