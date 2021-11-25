警大生走私大麻找來3律師 刪手機對話聲請撤銷羈押被駁

中央警察大學驚傳學生運毒，1名大二許姓學生暑假在家時，上網從加拿大走私近200公克大麻來台，過海關被開箱曝光，許落網後遭收押，許委任3名律師聲請撤銷羈押；但法院發現，許曾刪和共犯手機通聯，且檢警掌握共犯可能在台灣，認為許有逃亡、串供及滅證之虞，予以駁回。

桃園地檢起訴指出，許男（20歲）暑假期間和身分不詳綽號「DUCK」之人共同從加拿大走私大麻來台，8月5日包裹入境被台北關查獲，桃園警方8月12日喬裝送貨員上門逮人，檢方10月5日偵結依運輸第二級毒品罪嫌起訴他。

許男8月12日落網後，當時就經桃園地檢向桃園地院聲押獲准，許不服法院10月13日裁定延押至12月12日，主張已全部坦承，相關證據均由檢調單位扣押在案，已無串證可能，且在偵查時全力配合調查，也沒有逃亡可能，認為無羈押必要，聲請撤銷原處分，並准予交保、限制住居。

法院審酌，原羈押處分認為，許經訊問坦承起訴書犯罪事實，並有相關事證，可見他犯罪嫌疑重大，且本案還有身分不詳綽號「DUCK」共犯未到案，如果給予許交保，無法確保他另謀勾串，且他所犯為最輕本刑10年以上重罪，有逃亡之虞，仍有羈押原因與必要。

法院查，許男經訊問後，認定他涉犯運輸第二級毒品、懲治走私條例，經受命法官斟酌訴訟進行程度、卷證資料等，並審酌許所犯運毒對社會侵犯的危害性、國家刑罰權遂行的公益考量，經司法追訴之國家與社會公益，以及許男人身自由的私益兩相權衡，羈押並無於法不合。

法院認為，全案經起訴目前仍在準備程序階段，相關證據仍處於浮動狀態，且檢警掌握共犯「DUCK」疑似在台灣，可見共犯並非幽靈抗辯，現時上確有高度可能存在，難認許沒有串證之虞，且所犯重罪，逃亡規避刑責可能性高。