離譜！中央警察大學學生走私大麻 落網遭法院收押

中央警察大學傳出有學生運毒，許姓學生上網從加拿大訂購第二級毒品大麻，透過空運走私大麻花、成品等近200公克來台，在海關被開箱查獲，警方喬裝成送貨員逮人，許落網後也遭檢方向法院聲押獲准，警大學生離譜走私大麻案，警大表示，配合偵辦並將許男開除學籍。

檢警調查，許男（20歲）和身分不詳綽號「DUCK」之人共同運輸第二級毒品大麻，並以英文暱稱為收件人，並以許位於桃園區的住家為收件地址，今年7月26日從加拿大空運2包大麻花（63公克）、大麻製品5包（134公克）來台。

由於大麻今年8月5日從桃園機場入境，經台北關人員察覺有異拆封檢查，當場發現包裹內夾藏第二級毒品大麻；經桃園分局員警喬裝成快遞人員，8月12日到許男住家送貨，並由許的母親簽收。

桃園警方確認是許男的包裹後，隨即表明警察身分，並當場持拘票拘提許男，扣得IPhone等作案證物，許當時經檢方訊後也被聲押獲准。

許男在警尋、偵查時均坦承不諱，並有台北關相關資料、扣押物及搜索筆錄，以及許和共犯的手機通聯紀錄等。

檢方認為許男犯嫌明確，同時涉犯運輸第二級毒品、懲治走私條例等，因兩罪想像競合從重依運輸第二級毒品罪嫌起訴他；其中運輸第二級毒品，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。