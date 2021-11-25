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46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

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46針大傷疤痛苦難抹滅！遭毆男大生今低調出院了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市宋姓男大生11日7日因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張姓食品廠二代等三人以球棒毆打昏迷，一度命危，經台中榮總搶救，住加護病房9天，因情緒不穩，至今難以原諒施暴者，吵著要回家，今低調出院。宋媽媽表示，感謝大家關注與照顧，兒子今天出院，希望兒子在踏出醫院時，能避免受到驚嚇與恐懼，婉拒受訪，委請院方錄影出院過程，請媒體給孩子安心養病的空間，真心謝謝大家。

18歲宋姓男大生11月7日開車擦撞瑪莎拉蒂名車，遭棒球鋁棒毆打致頭部重創顱內出血、顱底骨折，一度命危，送台中榮總住進加病房，經醫療團隊搶救，歷經2次手術，住加護病房9天，15日病況穩定轉到普通病房，住院18天後出院。

宋媽媽說，兒子一回想到他的傷疤「左耳上方往後腦繞一圈到前面共縫46針、頭蓋骨被打開」，拆線疼痛，很氣憤「為什麼事情發生在他身上？」兒子還說「他基於保護同學安全一人被打，一直跟對方道歉，為什麼對方還是不願意放過他？把他打成這樣！」「他是被強押下跪，然後從後方不斷的打他」，「拆線時頭痛欲裂，實在無法原諒對方。」

宋媽媽說明，等兒子出院後，官司部份會密切安排，包括檢察官做筆錄、律師針對案情了解。兒子對於施暴過程記得瑪莎拉蒂車上張男等三人都有參與施暴，包括有人架住、推倒他，主要打他的是人張姓男子。張父有說過律師說要和解，但沒有看到誠意，未來三人都會提告。

宋媽媽說，兒子15日轉普通病房後，就慢慢下床，剛開始走會頭暈，現在平衡感還不是很好，要多加練習。聽力有較恢復，眼睛的問題比較大，有兩眼斜視、複視等問題，要觀察三到六個月，並可能需要矯正。

宋媽媽指出，兒子對於外觀不滿意，因為被縫46針，拆針時痛到受不了，難以接受，兒子對被迫休學感到相當懊惱，天天都發脾氣，吵著要回家。可能住院沒安全感，心情壓抑者，兒子一直想要回家，因外觀恢復需時間，加上每周都要復健，預計最快下學期才能復學。

台中市遭毆宋姓男大生一度命危，經台中榮總搶救，住加護病房9天，今低調出院。圖／台中榮總提供
台中市遭毆宋姓男大生一度命危，經台中榮總搶救，住加護病房9天，今低調出院。圖／台中榮總提供

宋姓男大生（右）昨天在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
宋姓男大生（右）昨天在台中榮總病房內，由看護陪同下床走路復健。圖／宋媽媽提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
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遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供
遭毆宋姓男大生（右二）今天出院前，致贈一張寫有「感謝台中榮總醫療團隊」的卡片，由台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺（左二）代表接受。圖／台中榮總提供

台中榮總 瑪莎拉蒂

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