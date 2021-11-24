毒品通緝犯闖空門行竊 落網又被查出海洛因

46歲蔡姓男子曾涉多起竊盜案，先前因涉毒品案遭士林地檢署通緝，近日又因缺錢花用，在台北市中正區一處民宅內行竊；警方獲報循線追查，案發不出1日就將蔡男查捕到案，又當場起獲毒品海洛因，詢後將蔡男依法移送士林地檢署偵辦。

警方表示，南海路派出所11月14日下午接獲民眾報案，指稱外出返家時，發現家中物品凌亂，部分財物、首飾不翼而飛，明顯遭人闖入行竊；警方介入調查後掌握蔡姓男子身分，並發現蔡男通緝犯身分，隔日循線至蔡男租屋處逮人。

蔡男說，他因缺錢花用，當發當天徒步上街尋找下手目標，看被害人家中無人、大門未鎖，遂入室偷走屋內首飾、皮件及手機，想賤賣換錢；員警查獲蔡男時，在其身上發現少量毒品海洛因，詢後依法送辦。