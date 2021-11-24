新店槍擊案凶嫌潛逃中國 刑事局：靜候對岸佳音
新北市新店槍擊案犯嫌黃男出境潛逃至中國。刑事局今天表示，中國公安部已收到協請遣返文件，目前案件正在偵辦中，將靜候對岸佳音。
新北市警察局昨晚通報公文送抵刑事局，請求聯繫對岸協助遣返犯嫌。
刑事局今天表示，中國公安部已收到協請遣返文件，此案目前正在偵辦中，靜候對岸佳音。
據了解，黃嫌潛逃出境至中國後，被發現在廈門的防疫旅館隔離。外傳他已被送往有中國公安駐守的特殊隔離酒店戒護，若依相關流程，後續將待中國大陸國務院台灣事務辦公室審批後，再行後續遣返作業。
新北市警察局新店分局22日上午獲報，轄內45歲何姓男子跌落樓梯且頸上有2處槍傷，送醫急救不治。警方專案小組追查鎖定30餘歲黃男涉有重嫌，他同日中午12時已潛逃出境至中國，並於廈門的防疫旅館隔離中。
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