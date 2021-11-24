嘉縣議員邱銀海女兒涉詐領助理費 檢諭知5萬元交保

嘉義縣議員邱銀海遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費，昨天嘉義地檢署指揮廉政署南調組及刑事局中打搜索服務處、住處及議會休息室等處，又意外搜到20幾顆霰彈，將邱共14人帶回偵辦；今天檢警偵訊後在涉嫌詐領助理費部分將邱的女兒諭知5萬元交保，另有4人涉及違反廢棄物清理法也分別諭知5萬元交保；邱銀海本人及其他關係人檢方持續偵訊中。至於查獲的非法槍彈將送往刑事局鑑定是否具殺傷力後進一步偵辦。

檢方接獲檢舉，指邱銀海疑協助承租嘉縣中埔鄉深坑段、護生段2塊農地，埋入廢棄物，環保單位進行開挖發現大量未分類的塑膠製品、磚瓦等事業廢棄物，詳細數量統計中；另也獲報，邱2018年當選嘉縣議員後，疑透過女兒等親友擔任人頭，詐領助理費。 嘉義縣議員邱銀海昨天下午被警方帶回偵訊。記者莊祖銘／攝影