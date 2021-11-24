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大掃黑！地虎堂雲林分會長等7人涉多起暴力案被逮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣警察局掃黑專案，今天宣布破獲涉嫌傷害、恐嚇及討債的竹聯幫地虎堂雲林分會，並逮補30歲許姓會長、21歲塗姓副會長等7名嫌犯到案，警訊後移送法辦，許、塗2人遭法院裁定羈押。

警方此次共出動525名警力，臨檢搜索45個黑幫經營及聚合處所，起獲改造手槍1把、空氣槍、子彈70顆、雙截棍、藍波刀、西瓜刀、開山刀、棍棒1批及涉案手機等證物，破獲妨害秩序6案28人、毒品犯罪59案63人、槍枝犯罪4案4人、詐欺犯罪57案79人、恐嚇取財1案1人、妨害自由29案44人、檢肅治平2案18人。

其中，以竹聯幫分會為名在台中、雲林等地區活動的許男，今年9月指揮手下塗男率眾綑綁另一名賴姓男子，再持電擊棒、棍棒毆打成傷，甚至為阻止被害人求救，將毛巾塞入其口中限制呼救並言語恐嚇，同月許還曾因行車糾紛，在台中市區持刀及雙節棍敲打某公車擋風玻璃還恐嚇駕駛。

警方跟監埋伏多時，本月見時機成熟攻堅許男住處，一併逮捕以許為首的犯罪集團，全案7人依傷害、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，其中2主嫌羈押。

由於該犯罪集團成員均齡30歲以下，其中甚至有未成年者，縣警局副局長陳源輝強調，家長務必留心孩子動向，另針對暴力或幫派組織將採「一波一波掃，一個一個抓」手段，依法究辦、絕不寬待，從人流、金流、行業等厲行系統性掃黑，不容許任何不法分子藉各類犯罪滋擾社會秩序。

雲林縣警察局掃黑專案，今天宣布破獲涉嫌傷害、恐嚇及討債的竹聯幫地虎堂雲林分會，逮補7名嫌犯到案。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局掃黑專案，今天宣布破獲涉嫌傷害、恐嚇及討債的竹聯幫地虎堂雲林分會，逮補7名嫌犯到案。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局掃黑專案破獲158件妨害秩序、毒品犯罪等案，共計逮補237人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局掃黑專案破獲158件妨害秩序、毒品犯罪等案，共計逮補237人。記者陳苡葳／攝影

恐嚇 雲林 竹聯幫

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