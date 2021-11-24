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昔日夜店殺警案嫌行騙籌跑路費 北市警搗破詐欺水房
台北市警方偵辦2014年夜店殺警案，去年11月逮捕蕭姓主嫌後，發現蕭潛逃期間與同夥共組詐欺水房，今年9月循線查獲周等多名共犯，近日又在新北市新莊區查獲被通緝的樊男，詢後全數依法送辦。
據悉，夜店殺警案蕭姓主嫌去年11月落網，遭判13年定讞，警方發現蕭男潛逃期間，與殺警案周姓共犯及竹聯幫柳姓男子等5人共組詐欺水房，以此牟利賺取跑路費。
台北市警方循線追查，今年9月在新北市蘆洲區查獲周男、柳男等5人，查扣贓款32萬元、人頭帳戶、鎮爆槍等證物，詢後依毒品、槍砲、組織犯罪、詐欺罪嫌送辦。事後警方清查周男通聯紀錄，發現周男與同樣涉犯夜店殺警案的樊姓男子有聯繫，11月22日再度集結警力，到新北市新莊區將樊男查緝到案。
警方調查，樊男2014年涉犯夜店殺警案後，又分別在2016年、2018年犯下組織、槍砲案，其中槍砲案經法院審理，被判4年徒刑，樊男卻拒不到案執行，被地院、地檢發布通緝，警方詢後依法將樊男解送到案執行。
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