遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

宋姓男大生15日晚上轉普通病房，宋同學說，「謝謝大家，我會好好加油！」圖／宋媽媽提供

台中市宋姓男大生日前因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張姓彰化食品廠二代等三人毆打昏迷，一度命危，今天傳出好消息，宋媽媽證實，男大生明天上午將出院回家休養。宋媽媽說，等兒子出院後，官司部份會密切安排，包括檢察官做筆錄、律師針對案情了解。兒子對於施暴過程記得瑪莎拉蒂車上張男等三人都有參與施暴，包括有人架住、推倒他，主要打他的是人張姓男子。張父有過律師說要和解，但沒有看到誠意，未來三人都會提告。

18歲宋姓男大生11月7日開車擦撞瑪莎拉蒂，遭棒球鋁棒毆打致頭部重創顱內出血、顱底骨折，一度命危，送台中榮總住進加病房，經台中榮總醫療團隊搶救，歷經2次手術，12日清醒、拔管，15日晚上轉普通病房，預計明天早上出院。

宋媽媽說，兒子15日轉普通病房後，就慢慢下床，剛開始走會頭暈，現在平衡感還不是很好，要多加練習。聽力有較恢復，眼睛的問題比較大，有兩眼斜視、複視等問題，要觀察三到六個月，沒辦法好需要矯正，對於外觀不滿意，因為被縫46針，拆針時痛到受不了，難以接受。可能住院沒安全感，心情壓抑著，兒子一直想要出回家，因外觀恢復需時間，加上每周都要復健，預計最快下學期才能復學。