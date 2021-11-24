雲警威力掃蕩 瓦解竹聯幫地虎堂雲林分會

雲林縣警察局刑警大隊今天宣布破獲竹聯幫地虎堂雲林分會，並查出許姓會長今年9月與公車司機有行車糾紛，當街持刀械敲打公車恐嚇，許姓會長和塗姓副會長等7人遭逮送辦，許男及塗男2人裁定羈押。

雲林縣警察局今天召開破案記者會，由副局長陳源輝對外說明案情，展示查扣改造手槍1把、空氣槍、子彈70顆、雙截棍等贓證物。

陳源輝表示，近日出動525名警力到台中及雲林等地區掃蕩竹聯幫成員，臨檢搜索45個黑幫經營、聚合處所，藉以嚇阻、約制黑道幫派不法活動及囂張氣燄。

縣警局刑大科偵隊長劉丁心指出，竹聯幫地虎堂雲林分會去年在雲林插旗成立，30歲的許男擔任會長一職，與塗姓副會長等多人橫行台中、雲林地區，涉嫌多起傷害、恐嚇、討債等暴力案件。

劉丁心表示，許男今年9月假藉事端，指揮塗男率眾綑綁賴姓被害人，持電擊棒、棍棒毆打成傷，期間為阻止被害人求救，甚至將毛巾塞入被害人口中以壓制其對外呼救，並恐嚇欲將其「斷手斷腳」。

同時警方調查許男於今年9月在台中市區因與公車司機有行車糾紛，竟持刀及雙截棍敲打顏姓公車司機的擋風玻璃進行恐嚇，另擔任詐欺車手提領彭姓被害人遭詐騙匯款。

警方依法逮捕許姓會長等7人到案，全案訊後依傷害、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送雲林地方檢察署偵辦。

檢方認為許姓會長、塗姓副會長有湮滅證據等理由向法院聲請羈押獲准，另5名犯嫌經分別以新台幣1到5萬元不等交保並限制住居。