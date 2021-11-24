快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

雲警威力掃蕩 瓦解竹聯幫地虎堂雲林分會

中央社 / 雲林縣24日電

雲林縣警察局刑警大隊今天宣布破獲竹聯幫地虎堂雲林分會，並查出許姓會長今年9月與公車司機有行車糾紛，當街持刀械敲打公車恐嚇，許姓會長和塗姓副會長等7人遭逮送辦，許男及塗男2人裁定羈押。

雲林縣警察局今天召開破案記者會，由副局長陳源輝對外說明案情，展示查扣改造手槍1把、空氣槍、子彈70顆、雙截棍等贓證物。

陳源輝表示，近日出動525名警力到台中及雲林等地區掃蕩竹聯幫成員，臨檢搜索45個黑幫經營、聚合處所，藉以嚇阻、約制黑道幫派不法活動及囂張氣燄。

縣警局刑大科偵隊長劉丁心指出，竹聯幫地虎堂雲林分會去年在雲林插旗成立，30歲的許男擔任會長一職，與塗姓副會長等多人橫行台中、雲林地區，涉嫌多起傷害、恐嚇、討債等暴力案件。

劉丁心表示，許男今年9月假藉事端，指揮塗男率眾綑綁賴姓被害人，持電擊棒、棍棒毆打成傷，期間為阻止被害人求救，甚至將毛巾塞入被害人口中以壓制其對外呼救，並恐嚇欲將其「斷手斷腳」。

同時警方調查許男於今年9月在台中市區因與公車司機有行車糾紛，竟持刀及雙截棍敲打顏姓公車司機的擋風玻璃進行恐嚇，另擔任詐欺車手提領彭姓被害人遭詐騙匯款。

警方依法逮捕許姓會長等7人到案，全案訊後依傷害、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送雲林地方檢察署偵辦。

檢方認為許姓會長、塗姓副會長有湮滅證據等理由向法院聲請羈押獲准，另5名犯嫌經分別以新台幣1到5萬元不等交保並限制住居。

雲林 恐嚇 竹聯幫

延伸閱讀

雲林尋海味！ 親近腳下土地 感受雲濱水鄉的魅力

新型H5N2禽流感來襲 雲林撲殺1707隻鵝

濁水溪減沙改善揚塵達8成 雲林將再引進生物泥新工法

影／台中男大生遭惡煞圍毆重傷 警全國掃黑查賭抓182人

相關新聞

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

台中市宋姓男大生日前因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭張姓彰化食品廠二代等三人毆打昏迷，一度命危，今天傳出好消息，宋媽媽證實，男大生明...

影／桃園男駕聯結車走內車道 疑違規右轉輾死機車騎士

桃園市八德區一處路口今天上午發生死亡車禍，梁姓男子駕駛聯結車走內線道，疑似因違規右轉，撞上騎乘右轉道的男騎士，將他連人帶...

不滿鄰居勸戴口罩刀砍、挖眼 女嫌犯被起訴求重刑

今年9月屏東發生超商女店員勸人戴口罩遭挖眼，上月，台北市也發生王姓婦人在住家電梯因勸鄰居戴口罩，手腳遭對方狂砍；台北地方...

鄰居報案家暴 女拿假證件給警反被查出是通緝犯

高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，楠梓警分局員警晚間獲報楠梓區土庫八街有男女在打架，到場時葉女抱著寵物狗，向員警...

槍案殺手逃大陸 蔡清祥：尚未啟動兩岸共打機制

新北市新店區槍擊案凶嫌黃泳群本月22日在山區槍殺何明勳後，變裝潛逃廈門，檢警是否有辦法讓黃返台，各界關注；法務部長蔡清祥...

新店槍擊案凶嫌引渡 蔡清祥：尚未收到司法互助請求

新店槍擊案凶嫌犯後隨即逃往中國，是否能引渡回台受審受關注。法務部長蔡清祥今天表示，執法機關尚未向法務部請求司法互助，一旦收到將積極處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。