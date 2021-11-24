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不滿鄰居勸戴口罩刀砍、挖眼 女嫌犯被起訴求重刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

今年9月屏東發生超商女店員勸人戴口罩遭挖眼，上月，台北市也發生王姓婦人在住家電梯因勸鄰居戴口罩，手腳遭對方狂砍；台北地方檢察署偵辦，今天依殺人未遂罪起訴涉案陳姓女子，請求法院從重量刑。

檢察官依王婦提供的就醫診斷證明、勘驗王婦傷勢，認為陳女涉嫌殺人未遂重罪，考量陳女僅因對方提醒戴口罩，即持刀逞凶，除對被害人造成嚴重身心傷害，還引發社會恐慌，認陳女犯後態度不佳，請法官重懲。

被害的56歲王姓婦人與32歲的陳女同住在台北市新生北路某社區大樓，王婦2021年10月17日在臉書爆料，稱15日搭電梯時，因提醒陳女戴口罩，被陳女攻擊。

王婦說，對方出了電梯後持刀砍殺她、還以手指挖她的眼睛，造成她臉部、頸部、腿部多處受傷，送醫縫了數十針，不過，檢察官卻讓陳女交保等。

檢警調查，肢體衝突發生時，王婦先大聲呼救，引發住戶圍觀，大樓管理員報警，警方趕往現場動用4名人力，聯手將陳女上銬並帶回偵訊，訊後依殺人未遂罪移送，檢方複訊，諭令陳女以2000元交保，再通知衛生局將陳女強制送醫。

檢方開庭時，陳女否認持刀砍人，辯稱只以指甲抓人；王婦稱，陳女抓住她頭髮，將她壓制地上，還動手挖她的眼球、持刀在她身上亂劃，要好像要致她於死地。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

口罩 殺人

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