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鄰居報案家暴 女拿假證件給警反被查出是通緝犯

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，楠梓警分局員警晚間獲報楠梓區土庫八街有男女在打架，到場時葉女抱著寵物狗，向員警哭訴被丈夫毆打，並出示他人證件被警方識破，員警一查發現葉女通緝身分，並在葉女身上查獲安非他命吸食器，依詐欺通緝案解送高雄地院歸案。

據了解，葉女（40歲）為三民區人，今年9月因詐欺案件遭高雄地方法院通緝，與丈夫躲在楠梓區某分租套房內，本月22日晚間11時許葉女疑因家裡事務與丈夫吵架，聲音太大，管理員擔心出事打電話請員警到場。

員警到場時葉女丈夫已離開，葉女則抱著寵物狗，疑似也打算逃跑，卻被趕到場的員警攔下，葉女見狀哭訴被丈夫毆打，頭部、手腳都受傷，員警查驗葉女身分時，葉女卻拿別人的身分證試圖矇混過關，但因身分證上的大頭照不像葉女，葉女身上也沒有傷、說詞反覆，員警查證才發現葉女為通緝犯。

員警將葉女逮捕上銬後，又在葉女身上起出安非他命吸食器，全案依詐欺通緝案解送高雄地院歸案，並依職權通報家暴，另非法持有毒品吸食器部分也另案調查函送。

高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，疑因遭丈夫毆打被到場的員警識破通緝身分，依法解送葉女歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，疑因遭丈夫毆打被到場的員警識破通緝身分，依法解送葉女歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，疑因遭丈夫毆打被到場的員警識破通緝身分，依法解送葉女歸案。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名葉姓女子因詐欺案遭地方法院通緝，疑因遭丈夫毆打被到場的員警識破通緝身分，依法解送葉女歸案。記者陳玫伶／翻攝

通緝 詐欺

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