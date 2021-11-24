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槍案殺手逃大陸 蔡清祥：尚未啟動兩岸共打機制

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

新北市新店區槍擊案凶嫌黃泳群本月22日在山區槍殺何明勳後，變裝潛逃廈門，檢警是否有辦法讓黃返台，各界關注；法務部長蔡清祥今天在立法院表示，檢警尚未向法務部提出司法互助請求，如有收到會積極處理。

據調查，行刑式槍擊命案發生後，凶嫌黃泳群6小時後即逃亡大陸，檢警對他失去掌握的機會，不過，黃嫌暫時可能會待在防疫旅館裡等待解禁。

另方面，刑事警察局窗口收到新北市警察局的函文，依2009年簽署的兩岸共打協議啟動兩邊的司法互助程序，效果未知。

蔡清祥今天說，執法機關尚未向法務部請求司法互助，一旦收到將積極處；蔡說，打擊犯罪是兩岸共同的目標，這幾年仍持續在移交嫌犯，如遇到困難，法務部會努力克服。

陪同蔡清祥在立法院列席備詢的台北地檢署檢察長林邦樑就命案表示，22日命案發生當天，輪值外勤檢察官即進行相驗工作，訂今天下午再會同法醫進行解剖。

蔡清祥 槍擊

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