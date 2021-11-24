網路犯罪威脅國安 調查局辦國際研討會合作打擊

調查局今天舉辦2021區域安全與跨境犯罪國際研討會，邀請沙烏地、土耳其、美國等執法官員線上研討；局長王俊力說，網路犯罪嚴重威脅國家安全，盼透過國際執法合作打擊犯罪。

法務部調查局與外交部合作，今天在台北遠東國際大飯店，舉辦「第五屆台灣亞西論壇─2021區域安全與跨境犯罪國際研討會」。為維持疫情期間國際交流熱度並擴大執法合作，特別邀請沙烏地、巴林、約旦、土耳其、菲律賓、泰國、馬來西亞、美國、日本、澳洲執法官員及學者線上發表，現場同時邀請駐台使節、外交部、法務部及國安局官員參與開幕典禮。

調查局長王俊力致詞表示，後疫情時代之下，跨國犯罪問題仍層出不窮，除了傳統犯罪類型如毒品走私、人口販運、電信詐欺外，網路犯罪亦嚴重威脅國家安全。為此，調查局局不斷強化偵查技巧並透過國際執法合作打擊犯罪活動。

王俊力說，今年邀集各國執法機關及學術菁英共同探討跨國犯罪現況，透過各國分享新型態犯罪手法與犯罪防制因應之道，激盪出新思維與新契機，以共同維護國際司法正義及全民福祉。

法務部長蔡清祥透過預錄影片指出，近年法務部在推動國際合作上成果豐碩，已於2019年6月與波蘭簽訂刑事司法互助協定，是台灣與歐盟會員國簽訂的第一個刑事司法互助協定；今年8月更在疫情實施邊境管制期間，透過跨部會多方協調，突破重圍完成首件波蘭受刑人移交，對於雙方協定的落實深具指標性意義。

調查局新聞稿指出，這次會議包含2場專題演講及3場次研討會，專題演講分別由行政院國土安全辦公室主任黃俊泰及美國喬治梅森大學「恐怖主義、跨國犯罪及貪腐研究中心」創辦人Dr. Louise Shelley擔任講座。

3場次研討會則由台灣安全研究中心主任劉復國、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗及外交部公使回部辦事鄭泰祥主持，並由法務部國際及兩岸法律司代理司長汪南均擔任與談人。

發表人包含來自日本海上保安廳、菲律賓國家調查局、泰國肅毒委員會、澳洲聯邦警署、沙烏地紹德國王大學、巴林檢察總署、約旦卡拉克法院、土耳其安卡拉社會科學大學、馬來西亞首相署金融犯罪中心及調查局資安工作站的執法官員及學者。

調查局指出，自2013年起建構「台灣亞西論壇」（TWAF），並配合推動全面外交工作，期能以台灣為起點，搭建亞西與東南亞國家的橋梁，如今在國際間已獲得肯定，逐步建立更緊密跨國執法網絡，發揮國際合作精神。