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買毒咖啡1314包求婚 卻沒錢付包廂費 微信求賣變現遭逮

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陳姓男子今年11月14日生日，原計畫找女友、好友到KTV慶生，順向女友求婚，他異想天開，買了1314包混合型毒品果汁包（意即一生一世），帶去KTV邊唱邊用，卻因現金不夠，生日前在微信轉賣，打算用其他管道買回，低買高賣賺差價，警方充當買家，南下約在高雄一間家樂福逮人，詢後依毒品罪嫌送辦。

當時陳見警方出示身分，嚇得拔腿逃逸，跑到一半還跌倒，最後仍遭逮捕。警方在他車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮，也對陳男驗尿，將續追其餘毒品下落，並追查上游。

警方調查，陳男（26歲）是高雄鳳山人，有固定工作，但長期染毒。大同分局警備隊今年11月在微信發現陳男的自我介紹是「搖頭嗎」，察覺有異，細聊後發現他要賣毒，11月13日約他面交。

陳遭逮後，辯稱明天是他生日，他就要向女友求婚，為炒熱氣氛才買毒。陳還說，毒品外觀故意用金色包裝，有喜氣。警方詢後將他依毒品罪嫌送辦。

警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝
警方在陳男車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮。記者蔡翼謙／翻攝

毒品 微信

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