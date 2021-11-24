買毒咖啡1314包求婚 卻沒錢付包廂費 微信求賣變現遭逮

陳姓男子今年11月14日生日，原計畫找女友、好友到KTV慶生，順向女友求婚，他異想天開，買了1314包混合型毒品果汁包（意即一生一世），帶去KTV邊唱邊用，卻因現金不夠，生日前在微信轉賣，打算用其他管道買回，低買高賣賺差價，警方充當買家，南下約在高雄一間家樂福逮人，詢後依毒品罪嫌送辦。

當時陳見警方出示身分，嚇得拔腿逃逸，跑到一半還跌倒，最後仍遭逮捕。警方在他車內查獲1001包混合型毒品果汁包，初驗成分含有三級毒品卡西酮，也對陳男驗尿，將續追其餘毒品下落，並追查上游。

警方調查，陳男（26歲）是高雄鳳山人，有固定工作，但長期染毒。大同分局警備隊今年11月在微信發現陳男的自我介紹是「搖頭嗎」，察覺有異，細聊後發現他要賣毒，11月13日約他面交。