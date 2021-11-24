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新北檢警查海洛因50億我國最大宗 主嫌偷渡大陸已通緝

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

綽號「豆漿」的竹聯幫和堂大哥林秉豐勾結東南亞運毒集團成員「龍哥」，以木條夾藏的方式走私海洛因磚到台灣，由手下小弟巫文凱負責統籌、招募成員加入。上月14日大量毒品從台中港順利入關運到倉儲。新北檢警接獲線報，上月20日持搜索票搜索，查扣1172塊海洛因磚，經溯源月餘，逮捕巫男在內等7人，惟林秉豐偷渡大陸成功，目前已發布通緝。

據了解，此案為我國陸上查獲最大宗毒品案，查扣海洛因磚金額將近50億，可供約500萬人吸食。該批毒品由「龍哥」指揮，自「金三角」地區(泰國、寮國、緬甸交界處)取得後，以每條木材夾藏10塊方式，夾藏在118條木條來台，藏毒木條9月1日在泰國地區裝櫃，4日出港，並於同月13日抵達台中港。

檢警9月接獲線報隨即展開蒐證，鎖定位於泰山地區的倉儲，又聽聞犯嫌上月20日準備更換據點、將毒品運走，當天持搜索票入內查緝。搜索員警起先並未查獲毒品，僅發現可疑木條2500支，以X光掃描倉儲內的木條，才發現裡面塞滿海洛因磚，統計共查獲1172塊「雙獅地球牌」海洛因磚、重約446.8公斤。

檢警調查，現場負責取貨轉運的莊嫌並不認識主嫌，只知自己「來轉送貨」，經檢警一路調閱監視器，發現另名負責租賃倉儲的黃嫌，經拘提到案，黃嫌供出巫文凱為上游負責人。

檢警續追藏鏡人，將巫文凱拘提到案後，還原手機並耗費三、四日突破其心防，巫男才將幕後主使林秉豐供出。

警方一路追蹤林秉豐，發現他早已南下，在彰化停留幾日後直奔高雄，最後搭船前往澎湖，至此人間蒸發。檢警別無他法，傳喚林秉豐妻子、好友等人到案說明，才在親友手機內發現林秉豐以通訊軟體WE CHAT（微信）報平安，由此推測他已前往大陸。

檢警耗費月餘蒐證，逮捕巫文凱等人在內共7人，訊後聲押禁見，法院均裁定收押禁見。檢方昨天偵結此案，依毒品危害防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴巫文凱等7人，檢方指出，7人為追求個人利益，分別獲取60、20萬元不等報酬，竟漠視毒品對人民造成危害，認為若輕縱7人，將使更多僥倖之人為牟取暴利鋌而走險，請求法官量處最重之刑。

現場查扣大量毒品，由鑑識人員封袋帶回。記者柯毓庭／翻攝
現場查扣大量毒品，由鑑識人員封袋帶回。記者柯毓庭／翻攝
犯嫌在場將自台中港運來的藏毒木條放好。記者柯毓庭／翻攝
犯嫌在場將自台中港運來的藏毒木條放好。記者柯毓庭／翻攝
警方將木條過X光機，以確認是否藏有毒品。記者柯毓庭／翻攝
警方將木條過X光機，以確認是否藏有毒品。記者柯毓庭／翻攝
員警撬開木條，發現以鋁箔紙包裝的海洛因磚。記者柯毓庭／翻攝
員警撬開木條，發現以鋁箔紙包裝的海洛因磚。記者柯毓庭／翻攝

毒品 偷渡 走私 竹聯幫

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