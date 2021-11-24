新北檢警聯手查獲陸上最大宗海洛因走私案 市值達50億

新北地檢署緝毒專組主任檢察官陳旭華指揮新北市刑大等司法警察機關於今年10月中緝獲毒梟運輸海洛因磚1172塊，共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元，同時瓦解運輸販賣毒品犯罪組織，成功阻斷毒品流入市面通路。

檢警今年10月20日查獲夾藏海洛因磚的檜木是自泰國以海運走私入境，從台中港上岸報關，運送至新北市泰山區倉儲存放，新北檢警專案小組積極溯源，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准，檢方於今天依毒品罪嫌起訴，並發布通緝令追緝於今年10月底潛逃大陸的幕後主嫌竹聯幫和堂、綽號「豆漿」林姓男子。

行政院長蘇貞昌表示，感謝檢警依據正確情資研判，查獲這批數量龐大的毒品，他說，如此巨量又高純度的毒品，竟然以如此精密的手法，走私進入台灣，檢警聯手緝毒成功就是保護台灣成功「保護台灣成功」，第一線查緝的員警都應予以破格升遷獎勵，還稱讚台灣檢警辦案功力都是一流的。

「我當警察這麼久，這輩子還沒在陸上查獲過如此大量又高純度的海洛因。」侯友宜表示，看到後生晚輩的警察弟兄與檢察官合作，聯手破獲台灣史上國內陸上最大量高純度的全世界聞名的殺手級雙獅地球牌海洛因案，讓他引起為榮、引起為傲。

新北地檢署緝毒專組主任檢察官陳旭華表示，幕後主嫌林男與在寮國和泰國的毒販「龍哥」聯手販毒，先透過不知情的台灣公司以進口木材名義申請報關，將藏有毒品的進口木材，從泰國進口到台中港，再以500萬元為代價，僱用巫男招募澳洲籍陳男與在台的劉、游、黃、郭、 莊男加入運毒組織，將這批進口木材從台中港轉運至新北市泰山區倉儲存放，隔天就被新北檢警聯手查獲。