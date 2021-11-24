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雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

不要女兒與男友交往 無緣翁婿大打出手還開槍恐嚇

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市曾姓男子夫妻去年12月20日晚間不滿女兒與陳姓男子交往，在陳男住處發生口角及肢體衝突而受傷，曾男開車載妻子返家後，取出友人寄藏制式手槍及子彈，朝陳宅門板射擊2槍後逃離，陳男兒子嚇的從後門跑到伯父家報警，指認開槍者是曾男，曾男投案後帶同警方取出槍彈，解送南檢候訊時又從隨身口袋取出子彈1顆，台南地院判他應執行6年4月，併科罰金8萬元。

檢警調查，曾男於2005、2006年間，受已故友人委託代為保管具殺傷力制式手槍1支及制式子彈3顆，並將它藏放在下營區台19甲急水溪橋旁產業道路水溝壁縫隙內。

去年12月20日晚間9時20分，曾男夫妻兩人因女兒與陳男交往一事，在陳男下營區住處外庭院發生口角及肢體衝突而受傷，曾男心生不滿，開車載妻子返家後，旋即駕車前往其藏放槍、彈處，取出槍彈至陳宅住處，朝其門板射擊2槍後逃離。

當時陳男兒子聽聞槍聲後，嚇的從後門逃離至伯父家打電話報警，告知警方開槍者長相及衣著，像是10分鐘前與父親發生爭吵的男子，隨後指認曾男就是開槍者。曾男打電話向警方投案，並帶同警方取出槍彈，後解送台南檢察署候訊時，又從口袋取出具殺傷力子彈1顆交給法警扣案。

曾男於警、偵訊及本院審理時坦承不諱。辯護人表示，雖曾男寄藏持有扣案槍、彈10多年，從未持以犯罪，是因女兒與輩份不相當的陳男交往，鄰里間閒言閒語使曾男遭受莫大壓力，案發前又因此事與陳男發生口角衝突，妻子也因此受傷，曾男才一時氣憤至陳男住處開槍恐嚇，請求法官酌量減輕其刑。辯護人主張曾男符合自首且情堪憫恕，不為法官所接受。

合議庭認曾男犯非法寄藏制式手槍罪，處5年6月徒刑，併科罰金8萬元；又犯恐嚇危害安全罪，處1年徒刑。應執行6年4月徒刑，併科罰金8萬元，可上訴。

曾男夫妻兩人因女兒與陳男交往一事，在陳男下營區住處外庭院發生口角及肢體衝突而受傷，曾男心生不滿事後持槍彈至陳宅住處朝其門板射擊2槍後逃離。圖／翻攝照
曾男夫妻兩人因女兒與陳男交往一事，在陳男下營區住處外庭院發生口角及肢體衝突而受傷，曾男心生不滿事後持槍彈至陳宅住處朝其門板射擊2槍後逃離。圖／翻攝照
曾姓男子打電話向警方投案，並帶同警方取出槍彈，後解送台南檢察署候訊時，又從口袋取出具殺傷力子彈1顆交給法警扣案。圖／翻攝照
曾姓男子打電話向警方投案，並帶同警方取出槍彈，後解送台南檢察署候訊時，又從口袋取出具殺傷力子彈1顆交給法警扣案。圖／翻攝照
曾姓男子受已故友人委託代為保管具殺傷力制式手槍1支及制式子彈3顆，並將它藏放在下營區台19甲急水溪橋旁產業道路水溝壁縫隙內。圖／翻攝照
曾姓男子受已故友人委託代為保管具殺傷力制式手槍1支及制式子彈3顆，並將它藏放在下營區台19甲急水溪橋旁產業道路水溝壁縫隙內。圖／翻攝照

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