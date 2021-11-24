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影／台中黑市流通長短槍3把賣20萬 警昨衝工作室逮槍匠
台中市刑大在查緝黑市流通槍支，在今年間獲報有歹徒涉嫌改造槍支販售，3把長短槍的售價20多萬，警方循線追查，發現涉案的張姓男子在南區租賃透天厝，成立工作室改槍，昨天警方持搜索票抓人，當場查獲改造手槍1把、半成品2把、毒品及改槍工具，全案依槍砲、毒品罪偵辦，張今早仍在台中市刑大警詢中。
近來台灣社會重大治安事件不斷，台中市警局從11日起展開「除暴安民專案」，台中市刑大獲報，有歹徒改造槍支，在黑市販售，改造霰彈槍、手槍等槍支3把，黑市販售價格約20多萬元，警方溯源追查，並報請台中地檢署誠股檢察官黃鈺雯指揮偵辦，掌握出沒在南區的張姓男子（37歲）涉案。
全案由台中市刑大偵四隊、刑事局中打、清水警分局、彰化縣鹿港警分局等單位成立專案小組，昨天下午收網，當場查獲張姓男子與涉案改造手槍1把、半成品2把、子彈11發、安非他命11包（重8.04克）、K他命1包（重1.02克）及改造工具一批等贓證物。
據查，張姓男子從事臨時工，具有電工等相關背景，不過因為受到疫情衝擊，沒有工作，才與女友一起躲在南區的一棟透天厝內，成立工作室改槍，不過張女友否認知道張從事不法，辯稱「以為男友喜歡玩生存遊戲」，張目前仍在台中市刑大，由警方詢問中，全案將依槍砲、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦。
台中市刑大呼籲，國內非法改造槍支犯罪問題，對社會治安影響甚大，市警局致力徹底消除危害治安與民眾生命安全的犯罪工具；民眾切勿以身試法，如有相關不法情資，請勇敢撥110報案電話或至各警察機關舉報，共同打擊犯罪、淨化社會治安。
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