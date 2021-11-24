影／疑感情糾紛 越南移工夫涉亂刀砍死越南髮妻後自戕

越南籍移工范姓男子懷疑越南籍妻子劉女與他人有暧昧，昨晚涉嫌持菜刀亂刀狂死越南髮妻，警方獲報到場時，劉女倒臥血泊中，已無生命跡象，范男行凶後逃回移工宿舍，為警方查獲，警詢後今天將依殺人罪嫌移送士林地檢署偵辦。

疑感情糾紛，越南移工丈夫范姓男子懷疑越南籍妻子與他人有暧昧，昨晚涉嫌持菜刀亂刀砍死越南髮妻，警方在凶案現場拉起封鎖線進行採證。記者王長鼎／翻攝

汐止警方昨晚11時30分獲報，汐止區福德一路巷內一處貨櫃屋發生凶殺案，警方迅速趕抵現場，在越南籍移工指引下，帶同員警進入案發地貨櫃屋內，發現越南籍移工劉姓女子（25歲）仰躺在地，胸部遭刺，且地上留有大片血跡，救護人員到達現場，確認劉女傷重明顯死亡，員警同步起封鎖線並指派鑑識人員採集相關跡證。

據了解，行凶者為越南籍移工范姓男子（27歲）與死者為夫妻關係，范男疑似懷疑妻子與他人有曖昧關係而激烈爭吵，一怒之下涉嫌持水果刀朝妻子胸部猛刺多刀後逃離現場，經警方通知劉姓雇主（57歲）立即帶同員警前往移工宿舍找范男。

警方進屋後發現范嫌男躺在有蚊帳遮住的床上，員警將蚊帳拉開，發現范男持一把菜刀往自身右側脖子自殘，員警立即制止並搶下菜刀，並將人送往汐止國泰醫院就醫，經診斷范嫌右側脖子有一道長10公分刀傷，經醫生初步診斷無生命危險。

警方將報請士林地檢署檢察官相驗，並依殺人罪嫌將涉嫌殺妻又畏罪自殘的范男移送士檢偵辦。

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